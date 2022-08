Net opgeleverd, maar nu al veel mis met flink opgeknapt Huizer strandje

De opknapbeurt van het strandje aan de Huizer Zomerkade is nog maar net af, maar nu al wemelt het van de klachten over het strand en de gebouwtjes aan het strand. De toiletten zijn al tijden niet te gebruiken, daken en vloeren zijn kapot en ook de rolluiken zijn stuk. Wat is er aan de hand?

NH Nieuws / Ingmar Meijer

Het Huizer strandje werd twee maanden geleden vol trots geopend. Niet alleen het strand, maar ook het gebied er omheen hebben een fikse opknapbeurt gehad. Maandenlang is hard gewerkt om dit deel van Huizen op de kaart te zetten, waaronder drie nieuwe houten gebouwtjes op het strand. Er staat nu een horecazaakje met daarnaast de EHBO-post. Daarachter staan de toiletten. Nog voor de officiële opening was er kritiek op de plek van deze gebouwtjes. De houten gebouwtjes staan namelijk pal voor de nieuwe terrassen van de horecazaken en blokkeren daarmee het zicht op het strand en het water. Daarnaast kijken de horecagasten de wc's in. Kromme planken Maar dat is niet alles: ook met de gebouwtjes zelf blijkt het nodige mis. Al tijden zijn de toiletten kapot, maar er is veel meer aan de hand. Het rolluik is stuk, deursloten zijn vernield, daken en vloeren zij kapot, diverse planken zijn krom getrokken en ook is er al sprake geweest van lekkages. Al deze klachten hebben ook politieke partij Dorpsbelangen Huizen bereikt. De partij vraagt opheldering van de gemeente en stelt onder meer dat de nieuwe gebouwtjes allesbehalve vandalisme-proof zijn. De partij wil precies weten waarom er juist voor deze gebouwtjes is gekozen en wat alles heeft gekost. Tekst gaat door onder de foto.

NH Nieuws / Ingmar Meijer

Verwondingen En dit zijn niet de eerste klachten over het vernieuwde strand. Vlak na de opening was zwemsteiger al even dicht, omdat het rond de steiger nog niet diep genoeg was. De touwen op de steiger waren al eens stuk. Ook moest er al een aannemer komen om scherpe randen onder de steiger weg te halen. Meerdere zwemmers, die onder de steiger doorgingen, raakten gewond. Ook zouden de trappetjes om de steiger weer op te komen scherp zijn.