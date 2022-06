Bewoners van opgeknapte Zomerkade Huizen willen geen ander parkeerregime

Omwonenden van de Zomerkade zien niets in een verandering van het parkeerregime tijdens het strandseizoen. Met de grootse opknapbeurt van dit stuk Huizen bijna klaar met daarbij verlies van parkeerplaatsen lag er een voorstel voor om een tijdelijke blauwe zone in te voeren. Dat idee hebben de bewoners afgeschoten.

Bewoners en ondernemers kregen in mei van de gemeente de vraag voorgelegd of zij iets voelen voor invoering van een blauwe zone gedurende het strandseizoen. Nu de Zomerkade inclusief strand is opgeknapt en er minder parkeerplaatsen zijn dan voorheen zou een ander parkeerregime uitkomst bieden voor de bewoners, zeker op dagen waarop het druk is op het strand en bij de horeca.

106 reacties

Het antwoord op deze vraag is heel duidelijk: nee. Uit de enquête, waaraan 106 Huizers hebben meegedaan, blijkt dat er geen draagvlak is voor een blauwe zone in de zomer. Van de 104 bewoners die reageerden, heeft 70 procent te kennen gegeven geen ander regime te willen. Slechts 2 procent van de respondenten heeft geen voorkeur, terwijl 28 procent wél voorstander is van een blauwe zone.

Twee ondernemers hebben zich ook uitgelaten over de voorgelegde kwestie tijdens deze zogeheten draagvlakmeting. Beiden vinden invoering van een zomerseizoenparkeerregime een goed idee.

Observeren

De boodschap is helder. Samen met bewoners en ondernemers houdt de gemeente de parkeerontwikkelingen deze zomer goed in de gaten. Dat betekent onder andere het meten van de parkeerdruk op mooie stranddagen, parkeergedrag observeren en handhaven op verkeerde gestalde auto's.

Daarnaast plaatst de gemeente extra borden met als doel het parkeren op de Zomerkade te ontmoedigen. Automobilisten moeten hun wagen vooral neerzetten op het naastgelegen Gooierhoofd. Het effect van deze borden neemt Huizen na de zomer mee in de vervolggesprekken met omwonenden en ondernemers. Dan moet ook duidelijk zijn of aanvullende maatregelen nodig zijn. Dat kan ook inhouden dat er in 2023 alsnog besloten wordt om een blauwe zone in te voeren tijdens het strandseizoen.

Zwemsteiger

De afgelopen maanden was de Zomerkade een bouwlocatie. Het strand zelf is heringericht met onder meer een zwemsteiger. Maar ook de directe omgeving is grondig aangepakt, zoals extra ruimte voor terrassen voor de horeca, aanpassingen in het openbaar gebied en het verplaatsen van de EHBO-post.

Het doel van deze opknapbeurt is dit deel van Huizen een flinke kwaliteitsimpuls te geven. Zaterdag vindt de officiële opening plaats van de vernieuwde Zomerkade. Tussen 11.00 en 17.00 uur zijn er verschillende activiteiten te doen op en rond het Huizer strand.