Huizen werkt aan nieuw en groter skatepark op Gooierhoofd

Over twee jaar kan de jeugd in Huizen skaten op een geheel vernieuwd en zelfs uitgebreid park. Mede dankzij een fikse subsidie van de provincie Noord-Holland kan de gemeente de jeugdvoorziening opknappen. Hoe die nieuwe skatebaan er in 2024 uit moet zien aan het Gooierhoofd, is nog onderwerp van gesprek.

Op zich hoeft het huidige skatepark niet vervangen te worden. Volgens de gemeente Huizen mankeert er niets aan de technische staat, wel is het zo dat de jongeren hebben aangegeven dat het park gepimpt moet worden, omdat het nu niet meer hun wensen voldoet.

Doordat het skatepark een opknapbeurt nodig heeft, komen er ook minder jongeren naartoe en dat terwijl deze plek populair is onder de Huizer jeugd. Wethouder Maarten Hoelscher merkt op in een brief aan de gemeenteraad dat het skatepark een locatie is waar jongeren elkaar graag ontmoeten door middel van sport en spel.

Attributen

Mede daarom wil Huizen de portemonnee trekken en de skatebaan vervangen en wellicht zelfs uitbreiden. De skaters hebben aangegeven andere attributen te willen. Wat ook belangrijk is, is de toegankelijkheid naar en op het skatepark voor mensen met een beperking.

Huizen heeft daarvoor zelf wat geldpotjes die het kan aanbreken voor de vervanging en uitbreiding van het skatepark. Zo zit er 60.000 euro in het meerjarenonderhouds- en investeringsplan speelplaatsen en heeft de gemeente 157.000 euro beschikbaar uit de incidentele coronamiddelen voor de jeugd.

Sprongen

Vanuit de provincie ontvangt Huizen zo'n 270.000 euro aan subsidie. Zoals vaker zitten hier wel een aantal voorwaarden aan. Eén daarvan is dat de werkzaamheden uiterlijk in het eerste halfjaar van 2024 moeten zijn afgerond. Over twee jaar moeten de jongeren dan op een geheel vernieuwde skatebaan hun tricks en sprongen kunnen doen.

De opknapbeurt van het skatepark is onderdeel van het Huizer plan om het Huizer- en Gooierhoofd aan te pakken. Zo moet onder meer het Gooierhoofd anders worden ingericht, zodat sport- en andere recreatieve voorzieningen een volwaardige sportzone worden.

Hoe het park eruit komt te zien, gaat de gemeente onder andere in overleg beslissen met de jongeren. Het zogeheten participatietraject moet nog beginnen. In de komende maanden vindt een verkennend onderzoek naar de mogelijkheden voor het nieuwe skatepark plaats.