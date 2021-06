Huizen gaat strandje Zomerkade metamorfose geven, volgend jaar klaar

Het meest opvallende aan het ontwerp dat de gemeente heeft laten maken is de zwemplek. Die ligt niet aan het strand, zoals eerder bedacht, maar zo'n vijftig meter uit de kust. Er komt een lange steiger waar strandgasten naar de zwemlocatie kunnen lopen, maar ook een handdoekje op uit kunnen leggen.

De zwemplek direct aan het strand bleek een stuk lastiger dan gedacht. "We hebben een studie gedaan om te toetsen of deze opzet haalbaar is. Hieruit blijkt dat de beste locatie voor de verdiepte zwemplek niet op het strand, maar op zo’n vijftig meter uit de kustlijn is", zo laat de gemeente weten. Het voordeel van een zwemplek verder uit de kust is dat het water er wat dieper is. Aan het strand is het water erg ondiep.

Huizen gaat ook het strandje zelf aanpassen, maar kijkt ook naar het gebied er omheen. Er komt meer groen, meer plek voor terrassen en meer plek om de fiets neer te zetten. Een andere belangrijke verandering is de toegankelijkheid van het strand voor mensen in een rolstoel.

Strand moet bruisen

Huizen wil met de metamorfose het strandje aan de Zomerkade nog meer laten bruisen en aantrekkelijker maken voor bezoekers. Het plan wordt de komende tijd voorgelegd aan buurtbewoners en andere belangstellenden. Nog voor het zomerreces moet de gemeenteraad een klap geven op de plannen. Als alles volgens plan verloopt gaat het werk aan het strand volgend voorjaar van start.