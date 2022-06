Gemengde gevoelens nu opknapbeurt Huizer strandje bijna af is: "Vraag me af of dit gaat lopen"

Bijna is de grootse opknapbeurt van de Zomerkade klaar. Het gebied langs strandje in Huizen moet nu veel meer aanvoelen als een boulevard van een kustplaats. Omwonenden en bezoekers van het strand zijn het er over eens dat dit stukje Huizen een mooie facelift heeft gekregen. Tegelijkertijd sommen zij minpunten op, waaronder de nieuwe plek van de EHBO-post. "Ik vraag me af of dit gaat lopen", vertelt een bezoeker.

Op het strandje van het Gooierhoofd en naast het even verderop gelegen basketbalveldje rijden twee kleine tractors druk heen en weer. Het gras wordt gekortwiekt. De geur van versgemaaid gras walmt de neusgaten in. Voor hooikoortspatiënten allesbehalve een feest. Tijdens de voettocht naar de surfclub, waar kunstwerk De Elementen wordt geplaatst, is het vechten tegen de knutten. Op de achtergrond is het geluid van werkzaamheden goed hoorbaar. Zodra er zicht is op het strand aan de Zomerkade is duidelijk dat er nog snel heel veel werk verricht moet worden. De officiële opening van de flink opgeknapte Zomerkade staat zaterdag aan het einde van de ochtend gepland. Bezworen wordt dat de balen zand, de vele betonnen platen, de aanwezige houten huisjes en alle andere zaken dan weg zijn. Waterpomp Terwijl de graafmachine op het strand overuren maakt en de baggerwerkzaamheden rond de nieuwe zwemsteiger gestaag doorgaan, vermaakt een klein aantal bezoekers zich goed op het strand. Opa's, oma's en vaders en moeders met kleine kinderen bevinden zich vooral rond de nieuwe speeltoestellen. Wie je ook spreekt; iedereen vindt de waterpomp en de boor een waardevolle aanvulling. "Ik vind het heel mooi geworden", zegt een vader van een drieling. "Het is echt een mooie plek geworden voor kinderen", zijn de woorden van gelijke strekking van een buurtbewoner die komt kijken naar de vorderingen. Een oma, die inmiddels al veertig jaar komt naar dit strandje in Huizen, is eveneens blij met de metamorfose. "Het water wordt wel heel snel groen, maar het is prachtig geworden." Prioriteitenlijstje En dat is ook precies wat de gemeente voor ogen heeft. In 2019 nam de Huizer politiek de Kustvisie Huizen aan, die tot stand is gekomen met hulp van inwoners en ondernemers. Het herinrichten van de Zomerkade stond daarbij op nummer één van het prioriteitenlijstje.

Vernieuwde Zomerkade; meer speeltoestellen voor kinderen

Vernieuwde Zomerkade, groen in de grote perken

Vernieuwde Zomerkade, zwemsteiger nog in de steigers

Nieuwe Zomerkade, zicht op de horeca aan de Wedekuil.

Vernieuwde Zomerkade met een andere plek voor de EHBO-post

Nieuwe Zomerkade Huizen met houten stallingen voor de fiets.

De Zomerkade had zeer zeker een kwaliteitsimpuls nodig. Deze plek met veel potentie oogde allesbehalve aantrekkelijk. Met aanpassingen in de openbare ruimte, minder plek voor auto's, extra horecaterrassen, de aanleg van een zwemsteiger, het verplaatsen van de EHBO-post en beduidend meer groen vormen de hoofdmoot van deze impuls. Wat deze klus Huizen gekost heeft, kan de gemeente (nog) niet laten weten. De financiën zijn in verband met de aanbesteding voorlopig niet openbaar, zo luidt de mededeling. Eindresultaat Nu het eindresultaat bijna zichtbaar is, zijn de eerste reacties positief. Niet alleen de nieuwe speeltoestellen op het strand voor de kinderen vallen in de smaak bij omwonenden en Zomerkade-bezoekers. Dat je nu overal zicht hebt op het water, de ruimtelijkheid en de extra terrassen, waardoor de horecabezoekers ook in de zon kunnen zitten in plaats van in de schaduw van de huizen van de Zomerkade, zijn grote pluspunten. Niet veel later, zonder door te vragen, komen direct de klachten aan bod. Wat steeds terugkomt, is dat er wel heel veel steen ligt. Bij een flinke regenbui kan het water niet goed weg en als het heet is, is het vermoeden dat de hittestress enorm is. Divers pallet Juist dat heeft de gemeente willen voorkomen. De kade moet juist groener en levendiger worden door een 'divers pallet aan kleuren en geuren door de vele vaste planten en heesters', zo als de aanprijzende tekst luidt van de gemeente. Meer planten moeten zorgen voor een betere biodiversiteit en verkoeling in de zomer. Dat wordt nu betwijfeld, al zijn de grote bloemperken onlangs pas beplant. De nieuwe plek van de houten EHBO-post komt ook menig keer voorbij. Deze staat nu pal voor de horecaterrassen, waardoor het directe zicht op het water hinderlijk geblokkeerd wordt. Daar hadden ze beter over moeten nadenken, aldus de bewoners en strandbezoekers. Een klacht die ook vaker voorkomt, gaat over het verkeer. Hoewel de Zomerkade autoluw is, mogen er nog steeds auto's rijden. De weg scheidt de horecaterrassen, wat gevaarlijke situaties op kan leveren. Daarnaast is de route voor de fietser niet duidelijk. Menig fietser trapt naar beneden, terwijl tweewielers niet mogen komen op het asfalt direct achter het zand. Op en rond de Zomerkade moet duidelijke bebording komen, is wat omwonenden en bezoekers zeggen.

De Elementen

Druk zijn ze met elkaar in gesprek, terwijl zij de herplaatsing van kunstwerk De Elementen, een paar meter verderop, goed in de gaten houden. Kunstenaar Marja de Boer Lichtveld en wethouder Marlous Verbeek zijn aanwezig bij de terugkeer van het opgefriste kunstwerk. In december is het werk, dat De Boer Lichtveld samen met haar man Frans in 1990 maakte, verwijderd van de plek die het had op de Zomerkade. In het afgelopen half jaar is dit bekende kunstwerk helemaal opgeknapt. Tevreden laat de Amstelveense zien hoe de blauwe en zilveren stukken er nu uitzien. Blij is zij ook met de nieuwe locatie. "Ik heb me er heel erg mee bemoeid. Ik heb er verschrikkelijk hard aan getrokken en het is de plek geworden die ik wil", aldus de De Boer Lichtveld. Vanaf nu staat het werk voor Surfclub Gooimeer op het Gooierhoofd. Vanaf hier is De Elementen eveneens goed te zien vanaf het water, wat voor de gemeente en de kunstcommissie een belangrijk uitgangspunt was.

Kunstwerk De Elementen heeft een nieuwe plek gekregen.