Met dank aan Jong Ajax heeft ADO-trainer Dirk Kuijt zijn eerste punten binnen

Het debuut van trainer Dirk Kuijt bij ADO Den Haag verliep de eerste drie competitiewedstrijden rampzalig. Vanmiddag had de oud-international eindelijk reden tot juichen: Jong Ajax ging met 4-0 over de knie.

Het ging bij de Amsterdamse beloften vanaf het begin al mis. In de tweede minuut kopte Joël Zwarts een voorzet van Xander Severina bij de tweede paal raak. Een paar minuten later werd Kristian Hlynsson gevaarlijk. Sontje Hansen gaf een fraaie steekbal op de IJslander, maar keeper Hugo Wentges.

Hoewel Jong Ajax veel balbezit had, slaagde de ploeg van trainer John Heitinga er maar moeilijk in om gevaarlijk te worden. Na een klein half uur probeerde aanvoerder Kian Fitz-Jim het van afstand en opnieuw voorkwam Wentges een doelpunt.

In de 38e minuut sloeg ADO toe. Na balverlies van Jong Ajax werd Severina diep gestuurd en die rondde bekwaam af. Direct na rust besliste Max de Waal de wedstrijd. De huurling van Ajax maakte na een prachtige aanval van ADO de 3-0.

Voor Jong Ajax was Christian Rasmussen na een slimme hakbal van invaller Ar'jany Martha dichtbij een doelpunt. Het schot van de Deen ging net naast. Drie minuten later lag de bal aan de andere kant wel in het doel. Uitblinker Severina krulde de bal vanaf de rand van het strafschopgebied langs keeper Tom de Graaff.