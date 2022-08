Gigantische blunder van Pierie zorgt voor nederlaag Jong Ajax tegen Roda JC

Jong Ajax heeft de uitwedstrijd tegen Roda JC met 1-0 verloren. Een bizarre penalty zorgde voor de enige goal van de avond. Jong Ajax-verdediger Pierie maakte hands. De voetballer pakte de bal op in het eigen doelgebied. Hij dacht een doelschop te nemen, maar had juist net de bal toegespeeld gekregen van doelman Kremers.

De eerste helft ging gelijk op en leverde kansen op voor beide ploegen. In de 26e minuut was Rasmussen dicht bij een treffer, maar Roda-keeper De Boer wist te redden met zijn voeten. Tien minuten later leek Roda JC op voorsprong te komen, maar de goal van Mpie werd vanwege buitenspel afgekeurd.

Na een ongelooflijke blunder van Jong Ajax-verdediger Pierie, benutte Vente dus een penalty voor Roda JC in de 67e minuut.