Pientere 92-jarige vrouw helpt agenten twee oplichters op heterdaad te betrappen

Het gebeurt maar al te vaak dat oplichters de bankrekening van ouderen leegtrekken, maar dat liet een 92-jarige vrouw uit Haarlem zich gistermiddag niet gebeuren. Nadat ze een belletje kreeg van een zogenaamde bankmedewerker, die zei dat haar rekening was geblokkeerd en geplunderd en dat een collega haar pasje persoonlijk zou komen ophalen, gingen bij de vrouw alle alarmbellen af.

Na het opmerkelijke telefoontje twijfelt de vrouw geen moment en schakelt de politie in. Verschillende agenten haasten zich naar de woning en kunnen een 37-jarige vrouw uit Beverwijk op heterdaad aanhouden.

Haar bankpas moet per direct worden vervangen. Hij vertelt haar dat er diezelfde middag een medewerker op de stoep zal staan om de oude pas mee te nemen. Wel moet de vrouw de pincode van haar lege bankrekening doorgeven.

Vrijdagmiddag wordt de 92-jarige Haarlemse gebeld door een man die zich voordoet als een bankmedewerker. Hij vertelt haar dat haar bankrekening is leeggetrokken en dat de bank haar pas daarom heeft geblokkeerd.

