Margriets vader was bijna zoveelste slachtoffer van oplichter S.

De dementerende vader van Margriet was bijna het 24e slachtoffer geworden van serieoplichter Franciscus S . Maar de Overveense vertrouwde de 'gladde grondverkoper' helemaal niet en deed aangifte. Daarmee speelde ze een belangrijke rol in de uiteindelijke arrestatie van Alkmaarder S. en medeverdachte Glenn van der H.

Margriet werd geadviseerd contact op te nemen met de administratieve afdeling van het 'bedrijf'. "Ik kreeg een vrouw aan de lijn, dit bleek later de moeder van Van der H. te zijn." Toen Margriet haar vroeg via welk notariskantoor de verkoop liep, kreeg ze de naam van een kantoor uit het oosten van het land. "Daar wisten ze van niets."

"Het contract dat hij meebracht stond vol fouten", vertelt Margriet. Ook waren er al handtekeningen gezet, maar niet die van haar vader. "Ze zouden het wel even opnieuw printen."

Deze 'heer' kwam wel met een heel bijzonder verhaal: het stukje grond dat haar vader voor 10.000 euro zou hebben gekocht, was volgens de verkoper inmiddels alweer met winst doorverkocht aan iemand anders. Haar vader had volgens de man alleen nog geen geld overgemaakt. "Als hij dit zou doen, zou Hofman de week erop 1500 euro aan mijn vader overmaken; een deel van de winst van de doorverkoop."

"Mijn vader werd benaderd door de heer Hofman, zoals S. zichzelf vaker noemde", vertelt Margriet Rudolphy aan NH Nieuws. "Mijn vader kocht wel vaker stukken grond, maar omdat hij dementerend was, probeerde ik dit soort verkopers bij hem weg te houden en nam ik contact op met meneer Hofman."

Gisteren werd in de rechtbank van Alkmaar door het OM drie jaar gevangenisstraf geëist tegen S. Medeverdachte Tegen Van der H. uit Amstelveen hoorde één jaar tegen zich eisen.

"Ik zocht naar redenen om het geld wel over te maken, dat wilde mijn vader graag"

Als de twee verdachten het beter hadden aangepakt, was het hen misschien wel gelukt, denkt Margriet. "Toen ik erachter kwam dat er zoveel fouten waren gemaakt, werd het een soort spelletje. Kijken met wat voor gekke verhalen ze nu weer op de proppen komen", zegt Margriet. "Maar dat was oorspronkelijk helemaal niet mijn bedoeling. Eigenlijk zocht ik naar redenen om het geld wel over te maken, dat wilde mijn vader graag."

Op heterdaad betrapt

Uiteindelijk deed Margriet aangifte bij de politie. "Ik denk dat S. dat wel zag aankomen en dat hij na mijn laatste telefoontje niet goed meer heeft geslapen."

Ze gaf de politie de telefoonnummers en mailadressen die ze van de twee mannen had. De officier van justitie gaf, gisteren tijdens de rechtszaak, aan dat de politie met behulp van die gegevens de zaak kon linken aan andere meldingen. Hierdoor ging het balletje rollen. Niet lang daarna arresteerde de politie S. bij een van de -tenminste- 23 slachtoffers thuis.

Na afloop van de rechtszaak sprak S. met Margriet en met het 77-jarige slachtoffer bij wie hij uiteindelijk op heterdaad betrapt werd. "Hij kwam vriendelijk zijn excuses maken", vertelt Margriet. "Ik hoop dat het oprecht is."

De vader van Margriet heeft de aanhouding niet meer bewust meegemaakt, doordat hij aan dementie leed. In 2019 is hij overleden.