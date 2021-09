Verdachte 23 oplichtingszaken speelt open kaart: "Opgelucht dat ik door de mand viel"

Uiteindelijk werd S. op heterdaad betrapt door politie, die zich in het huis van een slachtoffer bevond toen de Alkmaarder langs ging om zaken te bespreken. Die gedupeerde, een 77-jarige man, is vandaag als enige slachtoffer bij de zitting aanwezig.

*'Henk' is een gefingeerde naam. De echte naam van het slachtoffer is bij de redactie bekend.

De 77-jarige Henk* schaamt zich ruim vier jaar later nog steeds voor het feit dat hij voor zo'n 11.000 euro is opgelicht. Zo erg, dat hij het niet aan zijn vrienden en kennissen heeft verteld. Toch heeft hij ergens medelijden met de verdachten, vertelt hij aan NH Nieuws. Morgenochtend is het gesprek met Aad op de website van NH Nieuws te lezen.

S., die een donkerblauwe spijkerbroek, een taupe overhemd en een crèmekleurig colbertje draagt, is openhartig over wat hij heeft gedaan. Zo vertelt hij dat hij 'klanten benadeelde die bekend waren met het investeren in grond'. "Ik gebruikte bestaande projecten, in Breukelen bijvoorbeeld, en een standaard contract. Ik veranderde alleen het rekeningnummer en de naam van de notaris." Een enkele keer geeft de Alkmaarder minder direct antwoord, als hij zich bepaalde details 'niet meer herinnert'.

"Ik heb het met die mensen over koetjes en kalfjes gehad. Met een meneer sprak ik over Indonesië", zegt de man, gekleed in een donkerblauwe spijkerbroek, een lichtblauw overhemd en bruinleren schoenen, meermaals. Mensen met moeilijke vragen 'verwees hij door naar S'.

De Amstelveense man, die ervan wordt verdacht voor een veel kortere periode actief te zijn geweest en die verdacht wordt van tenminste vier oplichtingen, bekent geen schuld. Ja, hij werkte in opdracht van S. en heeft contact gehad met mensen van wie geld afhandig is gemaakt, maar hiervan was hij niet op de hoogte, aldus Van der H.

De verdachte geeft later op de dag aan dat hij 'ergens opgelucht was toen hij door de mand viel'. "Ik leefde op te grote voet en vulde het ene financiële gat met het andere. Het kon niet oneindig goed gaan."

Buitendienst

"Ik zou in dienst komen, zo werd het mij verteld", aldus Van der H, die S. sinds 2015 kent uit de tijd dat ze allebei voor hetzelfde grondverkoopbedrijf werkten. Later werd hij via sociale media door S. benaderd voor een 'job'.

De man uit Amstelveen zegt heel blij te zijn geweest met het aanbod van S. Tijdens zijn werk als telefoonmedewerker bij het grondverkoopbedrijf kreeg hij veel te maken met discriminatie. "Ik woog destijds 190 kilo, ruim tachtig kilo meer dan nu. Dat was niet normaal voor iemand in de buitendienst, iemand die vaak op pad moest." Terwijl dat juist is waar hij naar verlangde. "Altijd heb ik de buitendienst in gewild. Het is toch een status, zeker als je vijftien jaar actief bent in de binnendienst."

'Ik koos slachtoffers niet uit op leeftijd'

De Alkmaarder kon zijn oud-collega goed gebruiken bij zijn praktijken. "Hij had lijsten met namen van mensen die al eerder ergens grond hadden gekocht", vertelt S. over Van der H. Dat was een van de belangrijkste criteria waarop de man uit Alkmaar zijn slachtoffers uitzocht: eerdere ervaring met de koop van grond.

Dat elf van de in totaal 23 gedupeerden ouder dan zeventig en een aanzienlijk deel ouder dan zestig waren, was volgens hem niet bewust zo gegaan. "Ik heb ze er niet op uitgekozen", aldus S. als reactie op een vraag van de rechter. "Ik keek meer naar of ze in het verleden hadden geïnvesteerd, naar vermogen."