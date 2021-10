Edwin en Saskia zijn 20.000 euro spaargeld kwijt door oplichter: "Ze zei dat ze van de bank was"

"Ik word 's nachts vaak wakker en het eerste waar ik dan aan denk is die 20.000 euro", verzucht Saskia, zittend in de huiskamer van hun appartement in Haarlem-Noord. Edwin zit er ook flink mee in zijn maag. Hij heeft al een rottijd achter de rug en dan komt dit er ook nog een keer bij. Gisteren was hij nog in het ziekenhuis, omdat hij behandeld is aan een tumor bij zijn slaap. "Door de bestralingen is mijn geheugen ook wat aangetast", vertelt hij. "En daarom was hij ook nog warrig toen die zogenaamde vrouw van de bank belde", zegt Saskia.

Telefoontje van de oplichter

Edwin probeert de oplichtingstruc in zijn herinneringen terug te halen. "Ik was op mijn laptop bezig met mijn bankrekening en toen belde een mevrouw. Ze zei dat ze van de ABN Amro was en dat er iets hersteld moest worden. Voor ik het wist bewoog mijn muis alle kanten op, terwijl ik niks deed. Toen zag ik ineens dat er van mijn spaarrekening 20.000 euro werd overgemaakt naar mijn betaalrekening. En ineens 'floep', was alles weg. Toen dacht ik 'shit, dit is niet goed'."