Telstar boekt tegen Helmond Sport eerste zege van het seizoen

De eerste overwinning voor Telstar is binnen. De ploeg van trainer Mike Snoei boog vanavond tegen Helmond Sport een 0-1 achterstand om in een 2-1 zege. Glynor Plet maakte vanaf de strafschopstip de winnende goal.

Bij Telstar stond de weer fit Özgür Aktas voor het eerst dit seizoen in de basis. Daardoor begon Mihkel Ainsalu op de bank waar ook de vorige week aangetrokken David Min zat. De Griekse aanwinst Christos Giousis was nog niet speelgerechtigd.

Na 24 seconden had Telstar op voorsprong kunnen komen. Glynor Plet punterde de bal in kansrijke positie recht op keeper Mike Havekotte af. Even later werd aan de andere kant Martijn Kaars gevaarlijk, maar zijn inzet werd gekeerd door keeper Ronald Koeman jr. In de 14e minuut schoot linksback Bryan van Hove de bal wel langs Ronald Koeman jr: 0-1.

Weer Blommestijn

Telstar had veelvuldig de bal, maar wist nauwelijks gevaarlijk te worden. Op slag van rust moest Yaël Liesdek geblesseerd naar de kant en werd hij vervangen door de van RKC gehuurde aanvaller David Min. Nog voordat beide ploegen naar de kleedkamers mochten, tekende Koen Blommestijn met zijn tweede treffer van het seizoen voor de 1-1. Op de eerste speeldag had de huurling van FC Volendam ook al tegen Jong Ajax gescoord.

Na rust begon Telstar voortvarend en hadden de Brabanders geluk dat een voorzet van Telstar-speler Anwar Bensabouh op de lat belandde. In de 70e minuut zette Glynor Plet de thuisploeg op voorsprong. Na een overtreding van Van Hove op Mitch Apau wees scheidsrechter Eijgelsheim naar de stip. De aanvoerder van Telstar faalde niet: 2-1. De Velsenaren trokken die stand in het laatste kwart van de wedstrijd met succes over de streep. Door deze zege klimt Telstar naar de veertiende plaats op de ranglijst met vier punten uit vier wedstrijden.

Donderdag speelt Telstar opnieuw thuis. Dan komt De Graafschap naar Velsen-Zuid. Die wedstrijd kun je uiteraard live op de radio volgen in een extra uitzending van NH Sport.