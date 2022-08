Selectie Telstar compleet na komst van Griekse aanvaller Christos Giousis

"Hij speelt het liefst op de nummer 10-positie achter de spitsen. De selectie is nu in principe rond", vertelt Snoei. Afgelopen seizoen had Giousis een goed seizoen bij het tweede team van AEK Athene. Hij scoorde toen zeventien keer voor de Grieken.

Snoei heeft de speler zelf in actie gezien. AEK Athene was deze zomer tijdens de voorbereiding in Nederland en speelde een aantal oefenduels. Giousis deed toen mee met het eerste team AEK Athene. Tijdens die wedstrijden viel de aanvaller dus goed in de smaak bij de trainer van Telstar.

Niet speelgerechtigd

De nieuwe aanwinst zal vrijdag tegen Helmond Sport geen minuten maken, want hij is nog niet speelgerechtigd. AEK Athene heeft te laat de overschrijving rondgemaakt, waardoor hij volgende week donderdag tegen De Graafschap waarschijnlijk zijn eerste minuten gaat maken.

De wedstrijd tussen Helmond - Sport en Telstar van vrijdag en die tussen Telstar en De Graafschap volgende week donderdag zijn live te horen bij NH Sport.