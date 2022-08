Groep ooievaars neemt 'modderdouche' tussen Spaarndam en Halfweg

Dick Bogaards uit Vogelenzang zag woensdag een groep ooievaars een douche nemen tussen Spaarndam en Halfweg. Niet zomaar een douche, maar een douche onder modderig slootwater, want daar zitten lekkernijen in voor Ooievaars.

Dick maakt vaker foto's van vogels. "Ik woon in Vogelenzang, dus dan mag je ook iets over vogels vertellen", zegt hij grappend. En woensdag was het raak, hij zag een groep van zo'n 8 à 9 ooievaars op het weiland van een boer. "Je ziet ze vaker, bijvoorbeeld als er wordt gemaaid of wanneer er gier op het land wordt gestrooid." Toch vindt hij het wel bijzonder om zo'n grote groep te zien.

Ruud van Beusekom, van de Vogelbescherming, vertelt dat de nesten van ooievaars net zijn uitgevlogen. "Sommige vormen een groep om naar het zuiden te vliegen, anderen blijven in Nederland vanwege de milde winters", zegt hij. Ruud vindt het niet gek dat de vogels op het weiland te vinden zijn. "Ooievaars zijn echte carnivoren, ze eten alles wat voor hun snavel komt: kikkers, regenwormen, grote insecten, noem maar op. Waarschijnlijk heeft die boer natte bagger op het land gestrooid en daar komt allemaal voedsel in mee."

Ruiken

Dick was benieuwd naar het gedrag van de vogels en vroeg uitleg aan het Duitse Max Planck instituut. Ze vertelden hem dat Ooievaars een redelijk goed reukvermogen hebben, waarmee ze het eten kunnen ruiken. "Ze kunnen bijvoorbeeld vers gemaaid gras ruiken", legt hij uit. Andere vogels hebben volgens Dick een beter reukvermogen. "Aaseters kunnen heel goed ruiken."

Ruud vindt het leuk om zo'n grote groep ooievaars in Noord-Holland te zien. "In het Midden en Oosten van het land kun je groepen van tientallen bij elkaar zien, maar in Noord-Holland zien we dit ook steeds vaker." Hij vertelt dat het beter gaat met de ooievaar en dat er steeds meer zijn. "In de jaren 70 waren ze bijna uitgestorven, maar ze hebben een enorme boost gekregen door ooievaarsdorpen en de nestpalen die er nu nog zijn."