Zeldzame zwarte ooievaar gevonden in Edam: "Hij eet als een dijker"

EDAM-VOLENDAM - In Edam is een zwarte ooievaar gevangen door de dierenambulance Waterland. De vogel was erg verzwakt en mager, eenmaal bij de dierenambulance stortte het dier helemaal in. "De visjes gingen er in als koek", zegt Saskia Langereis van de dierenambulance.

De Bonte Piet

"Super bijzonder!", vertelt Saskia aan NH Nieuws. "Wij hebben hem nog nooit gezien en we draaien sinds 1978 al mee." De zwarte ooievaar liep rond op een industrieterrein van Edam en was makkelijk te vangen met grote schepnetten. "Een goede gezonde vogel laat zich niet vangen, hij was duidelijk niet in topconditie." Het dier is uiteindelijk naar opvang De Bonte Piet in Midwoud gebracht, en ook daar kijken ze hun ogen uit.

Zeldzame Zwarte ooievaar uit Edam - NH Nieuws

“Hij eet als een dijker”, aldus Marije de Wit van de opvang. "Voor mij is het zeer zeldzaam, we hebben nog nooit een ooievaar binnengekregen, laat staan een zwarte." De ooievaar is een trekvogel en is waarschijnlijk verzwakt geraakt omdat hij geen eten heeft gevonden. De opvang zal het dier chippen en vermoedt dat hij in de loop van de week weer uit kan vliegen.