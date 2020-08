Twee zwarte ooievaars gespot op Texel, een ervan kwam in Frankrijk uit het ei

TEXEL - Vorige week zijn op Texel twee zwarte ooievaars gezien, een unicum aangezien het zeldzame en schuwe vogels zijn. Een van de dieren was geringd, daaruit kon Ecomare opmaken dat hij dit voorjaar in Noord-Frankrijk uit het ei is gekropen.

Dierverzorger Mick Peerdeman kon precies achterhalen waar het dier was geweest. Volgens de gegevens was hij op 27 mei op het nest geringd in het Nationaal Park Lorraine in Noord-Frankrijk. Waarom hij naar Nederland, en meer specifiek Texel is gegaan, is niet helemaal zeker, maar mogelijk is hij met de warme zuidwestenwind hierheen gekomen, aldus Ecomare.

De zwarte ooievaar is in tegenstelling tot de gewone ooievaar een schuwe vogel die zich zelden laat zien. Hij onderscheidt zich duidelijk van de gewone ooievaar door het grotendeels zwarte verenkleed. In Nederland wordt de soort uitsluitend op doortrek gezien.

De dieren die op Texel zijn gezien, zijn nog jong en hebben nog geen volwassen verenkleed.