Amsterdamse regels waren crime voor Sluis-en-bruggenfeest: "Maar 't bier stroomt nu"

Het scheelde dit jaar niet veel, maar het Sluis-en-bruggenfeest in Weesp is officieel van start. Door de fusie met de gemeente Amsterdam kwam de feestorganisatie aardig in de problemen, maar mede dankzij hulp van diezelfde gemeente wordt er nu toch gefeest in de stad. "We zijn overvallen door de hoeveelheid regels, dus nu zin om te feesten", aldus één van de organisatoren Pieter Kors.

Des te fijner voelt het dat alles nu goed en wel draait op het 43 jaar oude stadsfeest. "Dat dit allemaal weer kan is heerlijk", aldus Kors. "De donderdagavond was al top en nu op naar de vrijdagavond en de zaterdag. Ik heb zo'n voorgevoel dat het heel erg druk kan gaan worden."

Twee jaar lang lag het feest stil vanwege de coronacrisis en de voorbereidingen voor dit jaar verliepen dus ook niet soepel. "Er kwamen zoveel extra veiligheidsmaatregelen bij", legt horeca-ondernemer Kors uit. "Daardoor werd het veel duurder dan normaal." Uiteindelijk was hulp van de bezoeker nodig, via een crowdfunding werd ruim 12.000 euro opgehaald.

"We betalen op dit moment nog 700 euro voor de evenementenvergunning en over twee jaar gaat die naar 12.5000 euro"

Toch hangt er ook nog een donkere wolk boven de iets verdere toekomst rond het stadsfeest. "We betalen op dit moment nog 700 euro voor de evenementenvergunning en over twee jaar gaat die naar 12.5000 euro", vertelt de organisator met een verbeten grijns op zijn gezicht. "Dat is gelukkig pas een probleem voor over twee jaar, maar er gaat enorm veel geld mee gemoeid."

Toekomst stadsfeest

Toch heeft Kors goede hoop. "Dit jaar was vanwege de nieuwe regels voor ons echt wankel. We kwamen er echt niet uit. Als we dit jaar goed evalueren moet het de komende jaren alleen maar makkelijker worden." Het feest is volgens hem dan ook cruciaal voor Weesp. "Het is echt een feest voor en door Weespers. Er is ooit beloofd dat Weesp haar identiteit mocht behouden, ook na de fusie met Amsterdam. En we moeten er echt voor vechten dat dat ook gaat gebeuren."