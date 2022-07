Weespers redden hun eigen stadsfeest: geldtekort door hogere kosten snel opgelost

Weespers kunnen over pakweg een maand weer losgaan op hun eigen Sluis-en-bruggenfeest. Twee jaar lang was er door de coronacrisis geen feest en ook nu was het nog maar de vraag of het driedaagse stadsfestijn door zou gaan, omdat de organisatie te maken heeft met veel hogere kosten dan eerdere jaren. De Weespers brengen het geld tekort zelf op.

Weespers geven gul

Het feest komt door alle tegenvallers zo'n 7.500 euro te kort. Daarom heeft de feestorganisaties Weespers zelf gevraagd om een steentje bij te dragen en een bedrag te doneren. Met dat bedrag kan het feest niet alleen doorgaan, er kan ook een leuke opening geregeld worden, er komt een verenigingenmarkt, een braderie, een rommelmarkt en speelplezier voor kinderen.

De oproep heeft succes: Weespers laten het zich geen twee keer zeggen en doneren flink. Er is geen week nodig geweest om het benodigde geld bij elkaar te sprokkelen. De bedragen van vijf tot vijftig euro vlogen de organisatie de afgelopen dagen om de oren. Een onbekende donateur stortte zelfs meer dan duizend euro. "Dat is echt fantastisch", jubelt Kors.

Toch vond het feest het erg moeilijk om stadsgenoten te vragen de portemonnee te trekken. "Het voelt gek om onze hand op te houden, want we hebben het altijd zelf kunnen regelen. Maar we willen dat het feest doorgaat, dus we moesten wel. Dat het dan ook zo goed werkt, is echt geweldig. Het is erg mooi om te zien hoe Weespers het feest een warm hart toedragen en zo willen helpen om het door te laten gaan. Daar zijn we echt onwijs trots op."

Feest gaat door, maar...

Met de gulle giften van Weespers is het Sluis-en-bruggenfeest voor deze zomer gered. Het laatste weekend van augustus barst het feest los, dat staat nu onomstotelijk vast. Toch is de organisatie er niet helemaal.

Het zou het feest namelijk goed uitkomen als er nóg eens 7.500 euro opgehaald wordt. De crowdfunding blijft dan ook openstaan. "Als we ook dat bedrag hebben, kunnen we het feest organiseren zoals we echt willen dat het is. Nu hebben we een feest dat doorgaat, maar nog wel zonder franje. We zouden het feest onder meer graag nog afsluiten met de bekende vuurwerkshow. Daarvoor en voor wat andere activiteiten hebben we nog geld nodig. We hebben goede hoop dat dat goed komt."