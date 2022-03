Weesp vanaf vandaag bij Amsterdam: "Ik kan wel janken"

Inwoners van Weesp werden vanochtend wakker in de gemeente Amsterdam en dat is voor sommigen toch even wennen. "Ik voel me toch meer Weesper", aldus een van hen.

Rond middernacht fuseerde de gemeente officieel met Amsterdam. Bij het overdrachtsmoment, waarbij oud-burgemeester Bas Jan van Bochove zijn ambtsketting afdeed en Femke Halsema de nieuwe Amsterdammers voor het eerst toesprak, bleek niet iedereen enthousiast over hun nieuwe burgemeester.

Jaap van Deurzen woont al twintig jaar in Weesp en was er gisteravond ook bij. "Dat Femke Halsema dan zegt: welkom in Weeps. In Weeps!! En: 'Ik hoop dat het dorpsgezicht behouden blijft.' In 1355 hebben we hier stadsrechten gekregen, dan heb je de les niet geleerd", vertelt hij in zijn stamcafé aan Het Grote Plein.

Voorbijgangers op straat zeggen zich vooral toch nog Weesper te voelen. "Het voelt niet anders dan gisteravond", aldus een van hen. "Het Weesper gevoel gaat niet weg, dat blijft zeker wel", aldus een ander. Speciaal voor vandaag brouwde de lokale brouwer een speciaal biertje en maakte de plaatselijke goudsmid een speciale 'Weesperlepel'.

Sluis-en-bruggenfeest

Hoewel de fusie zo zijn voordelen met zich meebrengt, zien de inwoners van Weesp ook al een aantal nadelen. Waaronder de kosten voor een vergunning van het jaarlijkse Sluis-en-bruggenfeest dat eind augustus wordt gehouden.

"Wij betaalden nu ongeveer 700 euro voor een totale evenementenvergunning en als ik de website van de gemeente moet geloven gaat dat zo meteen naar 12.500 euro. Dat is 21 keer zoveel en dat hebben we niet", aldus Pieter Kors van stichting Volksfeesten Weesp. Dit jaar en volgend jaar mag de stichting nog de oude leges betalen, maar daarna wordt het anders. Kors: "Ik heb gehoord dat de subsidiepot in Amsterdam oneindig groot is, dus dan moeten we daar maar een beetje uit putten."

En Jaap van Deurzen? Die moet als kersverse Amsterdammer, maar als geboren en getogen Rotterdammer, nog even wennen aan het idee. "Ik vind het wel jammer dat ik gestemd heb voor de gemeente Amsterdam. Een Rotterdammer die stemt voor de gemeenteraad van Amsterdam. Nou ben ik niet zo fanatiek in het voetbal en dergelijken, maar het doet iets psychisch met mij. Ik kan wel janken."