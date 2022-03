Identiteit van Weesp na fusie 'niet in het geding': "Maar ze pakken ons met bekeuringen"

De identiteit van Weesp komt niet het geding nu de gemeente samengaat met Amsterdam. Daar zijn zowel centrummanager Deborah den Dulk, ondernemer Remko Vellenga en de gemiddelde Weesper op straat het over eens. Om de fusie te vieren is er zelfs een fusievlag gemaakt; een combinatie van de Amsterdamse en de Weesper vlag. De gemiddelde Weesper lijkt zich vooral zorgen te maken over hogere kosten.

"Dat we geen burgemeester meer hebben, so be it"

Even verderop maakt een andere bewoner zich eveneens zorgen dat hij meer moet betalen nu hij zich bijna een inwoner van Amsterdam mag noemen: "Ik vind het jammer. Ik verwacht vooral hogere legeskosten (kosten voor bijvoorbeeld een bouwvergunning, red.) Daarnaast zit de oranjevereniging met een probleem, die kunnen de hogere kosten niet opbrengen."

Minder zorgen maken de Weespers zich over de identiteit: "Ik ben een blijf een Weesper. Een Weespermop. Dat we geen eigen burgemeester meer hebben; so be it. Of we nou zelfstandig zijn of niet. Het gaat om het kwaliteit van het bestuur. Wij hadden onze trots en die hebben we nog steeds", vertelt de bewoner stellig.

Klus voor de inwoners

Ook ondernemer Remko Vellenga is niet bang dat Weesp het eigen karakter aan Amsterdam verliest. Wel pleit hij ervoor dat goed gelet wordt op het behouden van die identiteit. Volgens hem vooral een klus voor de inwoners en ondernemers zelf. Wat hem betreft geeft de fusie ook kansen, zoals bijvoorbeeld meer toeristen die naar de stad komen.

Volgens centrummanger Deborah Den Dulk heeft Weesp goud in handen. Tekst gaat verder na de video