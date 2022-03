Halsema krijgt applaus én boegeroep in Weesp: "Doet me denken aan inhuldiging Ajax"

De gemeente Weesp bestaat niet meer. Rond middernacht werd de gemeente officieel gefuseerd met Amsterdam. Bij het overdrachtsmoment, waarbij oud-burgemeester Bas Jan van Bochove zijn ambtsketting afdeed en Femke Halsema de nieuwe Amsterdammers voor het eerst toesprak, bleek niet iedereen enthousiast over hun nieuwe burgemeester. Maar naast boegeroep was er ook applaus.

Bij haar presentatie als nieuwe burgemeester werd Halsema dus met een mix van applaus en boegeroep ontvangen. "De ontvangst deed me even denken aan de inhuldiging van Ajax. Maar toen had ik Edwin van der Sar naast me, dus ik ben blij dat er dit keer geen bierblikjes gegooid worden", zei Halsema, die later benadrukte: "maar dit is geen aanmoediging."

Groeispurt

Door de samenvoegingen van de twee steden maakt de gemeente Amsterdam een flinke groeispurt. Het aantal inwoners springt van 873.000 duizend naar 893.000 duizend. De oppervlakte van de stad groeit van 219 vierkante kilometer naar ruim 243 vierkante kilometer.

De gemeente Amsterdam is in het verleden meerdere keren gefuseerd met andere gemeenten. Zo werden in 1877 en 1896 delen van omliggende gemeenten bij de stad gevoegd. Maar de grootste uitbreiding was in 1921. Toen werd de stad vier keer zo groot, doordat Amsterdam fuseerde met Buiksloot, Nieuwendam, Ransdorp, Watergraafsmeer en Sloten.

Ook werden er nog delen van de gemeenten Westzaan, Zaandam, Oostzaan, Diemen, Ouder-Amstel en Nieuwer-Amstel en een gedeelte van het open IJ en de Zuiderzee, toegevoegd aan de stad, zo schrijft Stichting Ons Amsterdam.