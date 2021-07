Weesp moet het voor tweede jaar doen zonder groots stadsfeest

De grootste spelbreker voor een groot feest zijn nog steeds de coronamaatregelen. Hoewel veel maatregelen al versoepeld zijn, geldt onder meer de anderhalve meter afstand nog. "We zijn een groot openlucht-stadsfeest en daarmee een zogeheten doorstroomlocatie. Dat betekent dat je overal anderhalve meter afstand moet houden en één persoon per tien vierkante meter mag hebben. Dat is gewoon niet te doen, want er komen heel veel mensen op het feest af. En zelfs als we het zouden willen, is het niet te handhaven", vertelt Kors.

"Of we zouden nu alles regelen met de kans dat het voor niks is, of we hebben straks twee weken. Dat is niet te doen"

Het Sluis-en-bruggenfeest had kunnen wachten tot de anderhalvemeterregel zou vervallen, maar dat gebeurt op zijn vroegst pas half augustus. Het Weesper stadsfeest wordt traditiegetrouw eind augustus gehouden. "Dat zou betekenen dat we of nu een heel feest op poten gaan zetten met de kans dat het straks niet doorgaat of dat we straks twee weken hebben om wat te gaan regelen. Dat is niet te doen en dan krijg je ook niet het feest dat we allemaal voor ogen hebben."

Daar komt nog bovenop dat het groot deel van het feest elk jaar betaald wordt door vele sponsors. "Los van het feit dat enkele sponsors al hebben aangegeven het geld sowieso niet te kunnen missen dit jaar, vinden we het ook niet leuk om juist nu bij bedrijven aan te kloppen."

Veel te druk

Wat ook meespeelt voor de organisatie is dat veel andere grote dorpsfeesten om Weesp heen ook al niet doorgaan, zoals het Diemer Festijn en misschien ook de Abcouder Feestweek. "Dat zou betekenen dat we echt het allereerste grote feest zouden zijn. Dat had voor de horeca ontzettend fijn geweest, want we kunnen het geld na deze lange coronatijd goed gebruiken, maar het zou gewoon echt te druk worden. En dan trek je ook weer meer mensen aan die er alleen maar op uit zijn om het feest te verstieren. Dan kunnen we beter een jaartje overslaan en er volgend jaar echt weer wat van maken."

Veel kleinere regionale evenementen gaan de komende tijd juist wel weer door. Zo wordt komende week de Larense kermis weer gehouden, zij het nog zonder grote kroegfeesten. Komend weekend staat ook het Huizer foodtruckfestival op de agenda.