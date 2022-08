Weesper probeert op laatste moment stadsfeest tegen te houden: te veel herrie en overlast

Strengere regels

Dat het Sluis-en-bruggenfeest de Amsterdamse regels nog niet helemaal naleeft, maar dankzij een uitzondering langer door mag en meer geluid mag produceren, heeft alles te maken met de overgang van Weesp naar Amsterdam afgelopen voorjaar. "Toen we nog te maken hadden met de gemeente Weesp hadden we te maken met hele andere regels", vertelt Pieter Kors namens het feestbestuur.

Het Sluis-en-bruggenfeest mocht de afgelopen jaren zelfs tot 1.00 uur 's nachts doorfeesten en zelfs tot 110 decibel geluid produceren. "Amsterdam heeft strengere regels, dat is een van de gevolgen van de fusie. Omdat het verschil met afgelopen jaren wel heel groot zou zijn, geldt er voor ons nu nog een uitzondering, maar we hebben wel degelijk al concessies gedaan", vertelt Kors. "Het gaat allemaal volgens de procedure en mag ook van de gemeente."

Vergunning voor het feest

De bezwaarmakende buurtbewoner betoogde voor de rechtbank ook dat de vergunningsaanvraag niet volgens procedure is gegaan: de vergunning voldoet niet en is op verkeerde gronden verleend.

Dat de vergunningsaanvraag misschien anders is gegaan dan anders, spreekt Kors ook niet tegen. "Als het gaat om de regels is, lopen we tegen onwijs veel meer aan dan we voor de fusie met Amsterdam waren gewend. Dat ging ons ook de pet een beetje te boven", legt Kors uit. "We hebben daarom ook hulp gevraagd - en gekregen - van de gemeente Amsterdam om alles toch goed geregeld te kunnen krijgen. Gezien de situatie is dat misschien wat soepeler gegaan dan normaal, maar we hebben wel degelijk alle procedures netjes doorlopen."