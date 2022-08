Ophef om snelle sloop supermarkt Schagen: 'Ben geraakt door rondvliegend puin'

Op een inmiddels verwijderd filmpje in de Facebookgroep 'Je bent Schagenees als' beklaagt een inwoner van de stad zich over de sloop van supermarkt Albert Heijn in het winkelcentrum Makado. Gisteren kwam het laatste deel van de supermarkt naar beneden, en daarbij werd de man naar eigen zeggen geraakt door rondvliegend puin.

Het laatste deel van de supermarkt staat nog overeind als de slopers voorzichtig lijken te proberen door te gaan. Maar dan stort het gebouw in zijn geheel in en vliegt het stof en het puin in het rond. In de nu verwijderde video zegt de man die filmde dat hij erdoor is geraakt.

In een video die vanaf de andere kant is gemaakt, is goed te zien met wat een klap de supermarkt instortte. De mensen daar worden bedolven onder het stof. Aan de reacties te horen, denkt iedereen dat dit niet de bedoeling was. "Was echt een megaklap", laat de filmer weten. "Mijn vader en ik waren aan het eten toen dat gebeurde. Ik zei al de hele tijd tegen mijn vader dat hij straks in zijn geheel zou instorten, dus ik begon alvast te filmen."

Tekst gaat verder onder de video.