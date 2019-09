Tegen de stroom in: Schagens winkelcentrum kiest voor uitbreiding in plaats van inkrimping

SCHAGEN - Terwijl in veel steden het inkrimpen van winkeloppervlakte wordt gezien als dé oplossing voor de leegstand, doet winkelcentrum Makado in Schagen juist het tegenovergestelde. De eigenaar heeft besloten het bestaande overdekte winkelcentrum op te knappen en uit te breiden. Ergens de komende maanden wordt begonnen met de bouw.

Dat de winkelmarkt lastig is, weet eigenaar Jourik Pos. Er wordt meer online verkocht en minder in fysieke winkels. Maar dat weerhoudt hem er niet van om te investeren in een 'ouderwets' winkelcentrum. "Je moet zorgen dat je relevant bent, dan blijven mensen bij je."

Hij voegt de daad bij het woord: ergens de komende periode wordt het uit de jaren '70 stammende winkelcentrum flink opgeknapt. "We willen niet alleen relevant zijn, maar ook relevant blijven", legt Pos uit. Daarvoor is het volgens hem noodzakelijk om het oude pand te renoveren. "Er is ruimte voor verbetering. Je wil geen verouderd winkelcentrum worden."

Cor Posthumus, bestuurslid bij de winkeliersvereniging in het Makadocentrum ziet internet niet als een bedreiging. Volgens hem wint de fysieke winkel juist weer aan kracht. Hij vertelt in de onderstaande video over de uitstraling die het vernieuwde centrum moet krijgen en ook hoe het publiek hier naar kijkt:

Onderdeel van het plan is volgens Jourik Pos om te focussen op kwaliteit. "We willen de beste supermarkt, de beste elektronicazaak, de beste modezaak." Om dit te benadrukken, worden alle verswinkels bij elkaar gezet. "Vergelijk het met de Markthal in Rotterdam", zegt Pos vol zelfvertrouwen. "Alleen dan beter. Wij gaan ook echt producten verkopen."

Grote ketens

Verder wil de investeerder meer grote concerns naar Schagen halen. "Denk aan winkelketens als H&M en C&A. Hoe groot de kans is dat H&M hier naartoe komt? Daar doe ik geen uitspraken over, maar het zou zomaar kunnen." Op het dak van het winkelcentrum van Makado komen extra parkeerplekken, van 280 naar 540 parkeerplaatsen.

Terwijl de verbouwing van het centrum nog even op zich laat wachten, is ondernemer Mariëlle Jong begonnen aan een eigen project. Zij heeft al een thee-en koffiewinkel en opent binnenkort op de plek waar onlangs een tea room verdween een eigen uitspanning. Zij hoopt na de grote verbouwing weer een mooie nieuwe plek te krijgen:

Bezoekers maken zich weleens zorgen over het winkelcentrum, vooral omdat er veel ruimtes al leegstaan. Maar die is volgens Pos ongegrond. "Mensen kunnen de koppeling niet maken tussen lege ruimtes en een verbouwing. Ze snappen niet hoe dat zou kunnen rijmen. Maar we houden het bewust leeg, omdat we onder meer de supermarkt en de slager ook moeten verhuizen als we met de verbouwing beginnen."

Wanneer de renovatie precies start, is niet bekend.