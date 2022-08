AZ stuit in Conference League op nietige FC Vaduz en clubs uit Cyprus en Oekraïne

AZ weet tegen welke ploegen het gaat spelen in de groepsfase van de Conference League. Bij de loting vandaag in het Turkse Istanbul werden de Alkmaarders in groep C gekoppeld aan Apollon Limassol, FC Vaduz en SK Dnipro-1.

AZ was één van de 32 teams tijdens de loting. Op basis van de recente Europese prestaties zat AZ in pot 1 en daardoor ontloopt de ploeg van trainer Pascal Jansen de op papier sterkste tegenstanders.

Als eerste kwam Apollon Limassol bij AZ in groep C. Apollon Limassol werd vorig seizoen kampioen van Cyprus en sneuvelde in de voorronde van de Champions League tegen Maccabi Haifa. De Israëlische ploeg boekte thuis een overtuigende 4-0 overwinning, waardoor de return een formaliteit was. Apollon won die wedstrijd met 2-0.

Vervolgens bleek ook de Europa League niet haalbaar voor Apollon. Het Griekse Olympiakos zette de ploeg de voet dwars. Na twee keer 1-1 won Olympiakos, dat in de verlenging gedurende twintig minuten met een man minder speelde, de strafschoppenserie.

Dwergstaatje

De volgende ploeg die uit de koker kwam was het nietige FC Vaduz uit Liechtenstein. De ploeg uit het dwergstaatje heeft geen eigen competitie en werkt daarom zijn wedstrijden af in de tweede divisie van Zwitserland. Daarin wisten ze dit seizoen nog niet te winnen en bezet de ploeg na vijf duels de voorlaatste plaats. Desondanks zorgden zij gisteravond voor een grote verrassing door het Oostenrijkse Rapid Wien uit te schakelen.

De derde ploeg werd SK Dnipro-1. De club uit Oekraïne werd pas in 2017 opgericht. Vanwege de oorlog met Rusland speelt SK Dnipro-1 bovendien zijn thuiswedstrijden niet in Oekraïne, maar in Slowakije. De Oekraïners gingen in de play-offs van de Europa League onderuit tegen AEK Larnaca (1-2 en 0-3). In de eigen competite heeft Dnipro nog geen wedstrijden gespeeld.