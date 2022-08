Dienstregeling Noord-Holland ontregeld door stakingen, drukte met auto's op Schiphol

De treinstaking in Zuid-Holland zorgt ervoor dat reizigers in onze provincie nog nauwelijks in zuidelijke richting kunnen reizen. Vooral op de stations Haarlem, Alkmaar en Amsterdam Centraal rijden veel minder treinen dan normaal. Ook Schiphol heeft last van de chaos op het spoor.

Aangezien Zuid-Holland een belangrijke rol speelt in de dienstregeling, ontstaat er ook in de provincie Noord-Holland grote hinder door de staking. Er rijden veel minder treinen tussen Amsterdam Centraal en Breda, tussen Amsterdam Centraal en Alkmaar, tussen Amsterdam Centraal en Leiden Centraal, tussen Schiphol Airport en Utrecht Centraal, en tussen Schiphol Airport en Almere Centrum. Dit duurt volgens de NS tot zaterdagochtend 02.00 uur. Drukte op Schiphol Op Schiphol staat daardoor al de hele dag een file op weg naar de zogenaamde Kiss & Ride-plek voor de vertrekhallen van de luchthaven. Veel reizigers uit de regio lijken ervoor te kiezen om met de auto naar de luchthaven te komen om zich daar te laten afzetten. Overigens verwacht Schiphol maandag een veel grotere verstoring, als het NS-personeel 24 uur lang het werk in Noord-Holland neerlegt. De luchthaven zet dan extra verkeersregelaars in.



Hoewel een chaos niet wordt uitgesloten, denkt Schiphol dat de wegen en parkeergarages niet zullen uitpuilen, zoals dat op 3 april gebeurde. Toen werden reizigers verrast door een treinstoring en kozen ze halsoverkop voor de auto. Volgens een woordvoerder kunnen passagiers zich voor maandag voorbereiden op de staking. Het hielp ook niet mee dat er in april aan de weg werd gewerkt bij Schiphol. Die werkzaamheden zijn inmiddels afgerond.

Filerijden bij Schiphol door NS-staking in het westen van het land. De grootste ellende wordt maandag verwacht, als er in Noord-Holland wordt gestaakt. @NHNieuws pic.twitter.com/CqjD6vCIZr — Doron Sajet (@dsajet) August 26, 2022

Estafettereeks De werkonderbreking van vandaag in Zuid-Holland zijn onderdeel van een estafettestaking. Op woensdag 24 augustus legden NS-medewerkers het werk neer in Noord-Nederland. Maandag legt het NS-prsoneel in Noord-Holland het werk neer, waardoor er op die dag nauwelijks treinverkeer in onze provincie zal zijn. Een dag later (30 augustus) volgt Midden-Nederland. Woensdag 31 augustus eindigt de staakperiode in het oostelijk en zuidelijk deel van het land.