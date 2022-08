Hernieuwd VZV wil top twee blijven aanvallen: "Minimaal Europacup"

Voorafgaand aan het nieuwe handbalseizoen is het altijd weer de vraag hoe de vier Noord-Hollandse damesploeg in de eredivisie uit de zomerstop zijn gekomen. Welke mutaties hebben er plaatsgevonden en wat zijn de doelstellingen? Vandaag aandacht voor VZV uit 't Veld.

VZV werd afgelopen seizoen vierde in de eindstand en daarmee werd de doelstelling van plaatsing voor de Europacup ruimschoot gehaald. Toch wil de ploeg uit de Noordkop meer. "We willen nog steeds de top twee aanvallen. Concurrent Quintus (vorig seizoen derde, red.) heeft het meeste last gehad van verloop in de ploeg en wij hebben daar wat minder last van gehad", vertelt VZV-coach Rolf Schulte. "Ik ga ervan uit dat we weer de kampioensgroep gaan halen en dan is het afwachten hoe ver we gaan komen."

Verloop Met het grote verloop binnen zijn ploeg doelt Schulte op een zestal spelers dat is vertrokken. "Gelukkig hebben we wel Lisa van der Geest van Volendam terug kunnen halen en is Meike van Splunter van SEW gekomen. De overige plekken in de selectie worden ingevuld met spelers uit de jeugd. Gelukkig merk ik dat net zoals vorig jaar dat de aansluiting van de jeugd met het eerste erg goed gaat", aldus Schulte. Amber Zomerdijk, Lynn Klysser, Dominique Koppe, Demy Worst, Silvana Koppe en Romé Steverink spelen niet meer voor de club. Laatstgenoemde is overgestapt naar vicekampioen VOC. Tekst gaat verder onder de video

Europacup Naast de eredivisie zal VZV ook weer uitkomen in de EHF European Cup. Vorig jaar reikte de ploeg van trainer Schulte knap tot de achtste finales waarin de latere eindwinnaar Malaga uiteindelijk te sterk bleek. "Nu gaan we naar Finland. Dat is niet bepaald een land waaraan ik zou denken voor een vakantie, maar het is wel weer garantie voor een mooi avontuur. Tegenstander Dicken staat qua ranking vlakbij ons, dus we ontlopen elkaar niet zoveel", aldus Schulte over de aankomende tegenstander in Europa.