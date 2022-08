Handbalster Van der Geest verlaat Volendam en kiest voor VZV

Pien van der Geest maakt binnen Noord-Holland de overstap van Volendam naar VZV. De 21-jarige handbalster trekt na twee jaar de deur achter haar dicht in het vissersdorp en kiest nu voor de competitiegenoot uit 't Veld.

De rechteropbouw laat weten erg uit te kijken naar het aankomende seizoen bij haar nieuwe club. "Super veel zin in! Ik hoop jullie allemaal heel snel te zien in de hal!", aldus Van der Geest op de clubpagina van VZV.

Versterkingen

Van der Geest is na Lisa Hölscher en Meike van Splunter de derde welkome versterking voor de ploeg van coach Rolf Schulte. VZV, dat afgelopen seizoen als vierde eindigde in de reguliere competitie, zag deze zomer zes speelsters vertrekken. Amber Zomerdijk, Lynn Klysser, Dominique Koppe, Demy Worst, Silvana Koppe en Romé Steverink spelen niet meer voor de club. Laatstgenoemde is overgestapt naar VOC.