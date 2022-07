Handbalsters SEW en VZV starten nieuw Europees avontuur in Scandinavië

SEW uit Nibbixwoud speelt in het weekend van 8/9 oktober eerst in Zweden. Een week later in het weekend van 15/16 is de return. Afgelopen seizoen bleek de derde ronde het eindstation voor SEW. Het Israëlische Maccabi Arazim Ramat bleek toen over twee wedstrijden te sterk.

Europees ticket

VZV uit t' Veld gaat het opnemen tegen Dicken uit Finland. Ook VZV, dat onder leiding staat van coach Rolf Schulte, speelt in de weekenden van 8/9 en 15/16 oktober. In de vorige editie van de EHF European Cup reikte VZV tot de laatste zestien. Hierin bleek de latere winnaar Costa del Sol Malaga een maatje te groot.

Het Amsterdamse VOC, dat afgelopen seizoen de play-offs om de landstitel verloor van Venlo, heeft zich niet ingeschreven voor deelname in Europa. Daarom schoof het ticket van VOC door naar SEW.