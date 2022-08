'Plan' voor woningbouw op groen overvalt bewoners Hilversumse Meent

Een onderzoek van de gemeente om zeker honderd huizen te bouwen op groenstroken en parkeerplaatsen in de Hilversumse Meent heeft de afgelopen weken voor heel wat ophef gezorgd in de wijk. Het 'plan' kwam bewoners rauw op het dak. De rust lijkt nu teruggekeerd. Sterker nog: de Stichting Hilversumse Meent beseft ook dat er iets moet gebeuren om de doorstroming op de woningmarkt te verbeteren. Hoe is nog even de vraag.

Dat klinkt allemaal goed zou je denken. Extra huizen in tijden van enorme woningnood zijn meer dan welkom en het betekent ook nog eens dat doorstroming op gang komt. Ouderen uit de wijk, die nu bijvoorbeeld alleen of met zijn tweeën in een eengezinswoning wonen, zouden kunnen verhuizen naar een kleinere en meer passende woning.

Er werd vooral gekeken naar de Hilversumse Meent, de Hilversumse wijk aan de rand van Bussum. Het resultaat: veel plek is er niet, maar op 39 groenstrookjes en op 64 parkeerplekken zouden best 103 huisjes neergezet kunnen worden.

Daar is de buurtbewoners vooral duidelijk geworden dat het onderzoek echt nog een onderzoek is en geen klip en klaar bouwplan. "Het moet vooral gezien worden als denkrichting", zo klinkt het. Want dat het woonprobleem aangepakt moet worden is duidelijk. Johan Kremer, voorzitter van de Stichting Hilversumse Meent, en Sybrand van der Meulen zien het onderzoek nu als aanzet om eens verder te kijken naar wat er kan gebeuren om de problemen van de wijk op te lossen.

Daar komt nog eens bovenop dat de stichting en bewoners van de wijk zelf al wat hadden bedacht om de doorstroming in de wijk op gang te helpen. Ze hebben een plan om het wijkcentrum om te bouwen naar 'multifunctioneel centrum' met daarbovenop huizen voor ouderen. De ouderen zouden hun huis dan kunnen achterlaten voor zo'n appartement midden in de wijk, vlakbij alle voorzieningen. Daar staat ook tegenover dat er weer eengezinswoningen vrij zouden komen.

Heftige reacties aan adres raadsleden om onderzoek, volgende week buurtbijeenkomst

Het door de buurt gewraakte onderzoek komt uit de koker van raadsleden Haitske van de Linde (VVD) en Regie Redmeijer (Hart voor Hilversum). Ze namen een jaar geleden het initiatief om op een 'creatieve manier te onderzoeken' of en he er huizen bijgebouwd kunnen worden in bijvoorbeeld de Hilversumse Meent.

De Hilversumse politiek was hier enthousiast over, waardoor een ontwerpbureau gekeken heeft naar de kansen. Nadat het plan eerder deze maand naar buiten kwam en bleek dat de commotie groot was, kregen de twee heftige reacties naar hun hoofd geslingerd op social media.

Van de Linde geeft aan dat het geen goede start is van het gesprek dat de bewoners zich overvallen voelen door de studie. Sommige reacties op social media zijn haar niet in de koude kleren gaan zitten. "Je moet dingen kunnen zeggen en normaal met elkaar over iets oneens kunnen zijn; zonder geweld en dreigen", zegt ze. "Die studie is geen plan, het is een vingeroefening waar eventueel ruimte is voor woningen die we nodig."

Komende dinsdag verzorgen de twee politici een bewonersbijeenkomst in De Kruisdam. Het is overduidelijk dat de studie de tongen heeft losgemaakt in de buurt. Er leven veel vragen en zorgen. Daar hopen de twee raadsleden over te praten. Daarmee hopen zij de kou uit de lucht te kunnen halen, zoals dat ook gebeurd is na het gesprek dat zij gehad hebben met een delegatie van de Stichting Hilversumse Meent eerder deze maand.