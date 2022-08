Studie: honderd nieuwe kleine woningen op parkeerplaatsen Hilversumse Meent voor starters

Zo’n honderd kleine woningen zijn er eenvoudig bij te bouwen in de Hilversumse Meent. Uit een studie blijkt dat in deze wijk vooral op parkeerplaatsen en in groenstroken ruimte te maken is voor kleinschalige huizen. Deze woningen bieden kansen voor bijvoorbeeld starters en alleenstaanden.

En juist doordat de jaren 70-wijk zo wijds en ruimtelijk is opgezet, is er genoeg ruimte voor nieuwe woningen. Volgens de onderzoekers zijn er nieuwe woningen te bouwen in de zogeheten groengordel (veldjes) en op huidige parkeerplekken. De onderzoekers stellen dat lang niet alle parkeerplaatsen bezet zijn. Dat biedt mogelijkheden.

Met name de noordkant van de wijk leent zich voor goed voor bijbouwen. Daar hebben woningcorporaties de Alliantie en Het Gooi en Omstreken het merendeel van de woningen in bezit. Dat is een voordeel, omdat samenwerking met de corporaties de meeste kansen biedt op nadere uitwerking.

"Er zijn voldoende kansen om de wijk te verdichten met woningen", zo stelt Bureau van Eig in het onderzoek naar flexwonen in de Hilversumse Meent. Vorig jaar kregen de onderzoekers de opdracht van de gemeente Hilversum om te kijken wat de kansen zijn in deze Hilversumse wijk voor kleinschalige woningen.

Uit de slotsom blijkt dat er 39 woningen te bouwen zijn in de groengordel en nog eens 64 op de huidige acht noordelijke parkeerplaatsen.

"De groengordel is een prachtige plek om te wonen. De verscholen plekken die de parkeervelden nu zijn kunnen hierdoor goed ingevuld worden met kleinschalige appartementengebouwen van maximaal 3 lagen", meldt het bureau.

Woningmarkt potdicht

Zijn er bouwkansen in de Meent en zo ja, wat is er dan mogelijk? Op die vragen wilde de Hilversumse politiek graag antwoorden krijgen, zodat inzichtelijk wordt of het kunnen toevoegen van woningen waar grote behoefte aan is, zoals sociale huurwoningen en huizen voor spoedzoekers, inderdaad een reële optie is. Daarmee hoopt Hilversum de woningmarkt, die al tijden potdicht zit, enigszins in beweging te krijgen.

Bouwen om daarmee de doorstroming op gang te brengen, is ook een wens van de bewoners van de Meent zelf. "Met stip op nummer één staat een oplossing voor het woonprobleem in de Meent", is te lezen in de visie 'Ouder worden in Hilversum', dat is gemaakt door Stichting Hilversumse Meent.

Buurtconferentie

Nu de kansen in kaart zijn gebracht, wil de politiek in overleg gaan met de bewoners en de woningcorporaties over flexwonen en het verdichten van de wijk. Wanneer deze buurtconferentie op de kalender komt, is nu nog niet duidelijk.

In september buigt de politiek zich over het plan van aanpak voor het maken van 'wijkgerichte uitvoeringsagenda's'. Hilversum wil samen met iedere wijk kijken waar op woningniveau behoefte aan is. Dankzij de gemaakte studie loopt de Meent voor. Overigens is Kerkelanden de andere proefbuurt. De studie naar flexwonen voor deze wijk is nog niet af.