Zaalvoetbal: Hovocubo-trainer Sander van Dijk tempert verwachtingen

Aanstaande vrijdag staat de supercup in zaalvoetbal op het programma. In sporthal De Opgang speelt landskampioen Hovocubo tegen verliezend bekerfinalist FC Eindhoven. Succes-trainer Sander van Dijk zag een aantal bepalende spelers vertrekken en vindt de ploeg uit Brabant de favoriet.

"Binnen de selectie hebben we een stapje terug moeten doen. We zijn Karim Mossaoui, Soufian Charraoui en Yoshua St. Juste verloren. Het is voor geen enkele ploeg mogelijk om het verlies van drie sterspelers op te vangen. Ook voor ons zal dat lastig worden", aldus Van Dijk.

FC Eindhoven versterkt zich

Waar Hovocubo spelers zag wegvallen, kon FC Eindhoven juist spelers verwelkomen. Dat kan volgens Van Dijk wel eens de doorslag gaan geven. "Afgelopen seizoen hebben we in de bekerfinale en in de titelstrijd FC Eindhoven verslagen. Zij zullen tot op het bot gemotiveerd zijn om nu wel van ons te winnen. Daarbij hebben zij al hun spelers behouden en zelfs goede spelers aan de selectie toegevoegd. Daardoor zijn zij misschien wel de absolute favoriet voor de eindstrijd."

Door de toegenomen concurrentie wil Van Dijk dan ook realistisch naar het komende seizoen kijken. "We hebben een fitte en complete selectie . De (nieuwe) jongens willen zich heel erg graag goed presteren in hun officiële thuiswedstrijd en we zijn hongerig naar nieuwe prijzen. Toch moet je realistisch zijn. Afgelopen seizoen wonnen we de beker, de titel, de supercup en zaten we bij de laatste zestien van Europa. De prestaties van vorig jaar evenaren wordt lastig, maar dat wordt voor ons de uitdaging."