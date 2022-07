'Prachtige duels' in zware CL-poule Hovocubo: "Jongensdroom om tegen Barca te spelen"

"Een jongensdroom voor spelers en trainers om tegen FC Barcelona te mogen spelen", vertelt Sander van Dijk. De trainer van Hovocubo geniet nog van zijn vakantie, maar kijkt vol verwachting uit naar de Champions League en het nieuwe seizoen.

Hovocubo viert feest met de kampioensschaal - NH Sport / Edward Dekker

"Het zijn weer prachtige affiches dit seizoen", vervolgt Van Dijk. "Vorig jaar speelde we al tegen Sporting Portugal en nu dus onder meer tegen Barcelona. Aan de ene kant is dat erg mooi, maar nu hebben we dus opnieuw een titelverdediger. De groepen zijn een stuk zwaarder, omdat we in pad A zitten." In tegenstelling tot vorig jaar (pad B), zitten de voetballers uit Zwaag dus in pad A. Dat komt mede door de goede prestaties van afgelopen seizoen. Voor de eerste keer werd toen de elite-round bereikt. "Er gaan nu dus drie van de vier ploegen door in plaats van de groepswinnaar, zoals vorig jaar tegen Mostar", legt Van Dijk uit. "We zijn tegen Barcelona waarschijnlijk kansloos, dus we moeten het resultaat gaan halen tegen de andere twee uit de poule." Tekst gaat verder onder de Instagram-foto.

Ervaren clubs Dat lijkt makkelijker gezegd dan gedaan, want FK Dobovec (Slovenië) en Luxol St. Andrews (Malta) zijn geen onbekende krachten in de Champions League. Zo zat Dobovec de laatste jaren standaard bij de laatste zestien (elite-round). "De Maltezen zijn een beetje heer en meester in eigen land en hebben zes Brazilianen tot hun beschikking. Het is een beetje lullig gezegd, maar één van hen moeten we eruit knikkeren. Dat is het lot van pad A: er gaan meer ploegen door, maar de tegenstanders van de elite round tref je nu al. De affiches zijn wel een stuk mooier."

Alle wedstrijden in de groep worden afgewerkt tussen 25 en 30 oktober op Malta. Een goede beslissing, volgens Van Dijk. "Clubs konden voor de loting aangeven om de wedstrijden te houden. Daarom had Roemenië ook nog gekund, bijvoorbeeld. Ik ben blij dat we naar Malta afreizen, want we zijn wel eens in Wit-Rusland of Litouwen geweest. Daar zijn de zaken een stuk minder qua ambiance, het eten en de sfeer die daar hangt. Op Malta is het allemaal een stuk beter geregeld." Vanaf 1 augustus begint de voorbereiding van Hovocubo, waarin onder meer tegen Sporting Parijs en Mouvaux Lille (de nieuwe club van Charraoui) wordt geoefend.