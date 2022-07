Hovocubo-coach Sander van Dijk wordt óók assistent-bondscoach: "Op mijn lijf geschreven"

Bij Hovocubo gaat Van Dijk aan zijn zestiende seizoen als hoofdcoach beginnen. Daarmee wordt hij de Sir Alex Ferguson van het Nederlandse zaalvoetbal. "Daar lijkt het wel op", lacht Van Dijk, die verreweg de langstzittende coach in de eredivisie is. "Dat is gepaard gegaan met veel succes. De samenwerking bevalt nog steeds hartstikke goed. Ik vraag ook altijd aan de spelers of het tijd voor nieuwe impulsen. Daar praten we openlijk over", zegt de coach die kan rekenen op vertrouwen van de spelersgroep.

Van Dijk was één van de gegadigden om bondscoach van het Nederlands team te worden. Daar is hij voor benaderd, maar dan had hij moeten stoppen bij Hovocubo. "Die dubbelfunctie past veel beter bij mij. Ik heb het nog veel te goed naar mijn zin bij Hovocubo en ik vind het te vroeg om dat vaarwel te zeggen. Deze rol is op mijn lijf geschreven."

Waar Van Dijk zijn sporen heeft verdiend als hoofdcoach, zal het wel even wennen zijn om zich in een andere rol te schikken. "Ik ken Miguel en Zaid goed. We hebben vaak gesprekken over voetbal gehad en dat klikte prima. Miguel is de eindverantwoordelijke en ik vind het heerlijk om toch bij de KNVB werkzaam te zijn. Dat is toch een erebaan. En dat met behoud van je club, dan is het een ideale combinatie."

Bondscoach

Waar de KNVB vaker een assistent-bondscoach later heeft doorgeschoven tot bondscoach, denkt Van Dijk dat het niet zover zal komen. "Ik kijk niet zover vooruit. Ik heb niet voor niets ook bij Hovocubo voor twee jaar weer toegezegd. Ik moet eerst kijken hoe het bij de KNVB bevalt en dan zien we later wel hoe het loopt."