Cameratoezicht bij station Hoorn tot 2023 verlengd vanwege overlast

Sinds vorig jaar heeft de gemeente camera's geplaatst in het stationsgebied om overlast tegen te gaan. De maatregel werd vorig jaar december al verlengd, en nu heeft gemeente Hoorn er opnieuw voor gekozen om de camera's nog langer te laten hangen.

"Uit ervaring weten we dat op deze plek in de donkere dagen wat meer overlast en incidenten zijn. Dat willen we voorkomen", vertelde woordvoerder Marieke van Leeuwen eerder aan NH Nieuws/WEEFF.

De maatregel bij het Hoornse station geldt nu tot 1 maart 2023. Het gebied rondom het station is afgegrensd door de straten: Stationsweg, Stationsplein, Noorderveemarkt en Noorderstraat. Er staan twee camera’s opgesteld. De camera aan de achterzijde van het station zal worden verplaats naar de voorkant. De camera’s zijn 24 uur per dag actief en worden regelmatig live bekeken.

Ook in de binnenstad en de wijk Kersenboogerd maakt de gemeente gebruik van camera's. Daar maakten we vorig jaar onderstaande reportage over.