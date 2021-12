Cameratoezicht bij station Hoorn weer verlengd om overlast te beperken

Om overlast de kop in te drukken rondom het station in Hoorn, is het cameratoezicht daar opnieuw verlengd. "Uit ervaring weten we dat op deze plek in de donkere dagen wat meer overlast en incidenten zijn. Dat willen we voorkomen", aldus woordvoerder van de gemeente, Marieke van Leeuwen.

NH Nieuws / Chantal Bos

Al jaren is het gebied aan de voor- en achterkant van het station een hotspot van vandalisme. "Er is met enige regelmaat sprake van overlast, incidenten en (fietsendiefstal)." Daarom is er afgelopen mei cameratoezicht ingevoerd in het gebied afgegrensd door de straten Stationsweg, Stationsplein, Noorderveemarkt, Noorderstraat en de Van Dedemstraat. En met succes. De afgelopen maanden was er weinig sprake van overlast rondom het station en lijkt het cameratoezicht te werken, meldt de gemeente Hoorn. Naast het verlengen van het cameratoezicht, wordt ook vanuit politie en handhaving vaker in dit gebied gecontroleerd om zo de overlast in te perken. Julianapark De gemeente plaatste in mei ook camera's in het Julianapark vanwege overlast daar. Grote groepen jongeren kwamen daar bij elkaar, gebruikten drugs en lachgas. Er werd gevochten en illegale feestjes gehouden. Het cameratoezicht hier is half oktober gestopt. "Uit ervaring weten we dat hier de overlast vooral in de warmere maanden speelt, als er meer jongeren buiten hangen", aldus Van Leeuwen.