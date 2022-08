Portiers met een bodycam: wordt dat gemeengoed in het nachtleven in Amsterdam?

In het buitenland en in andere Nederlandse uitgaanssteden zie je ze steeds vaker: bodycams bij beveiligers in het nachtleven. Dat is goed voor het publiek en de veiligheid op straat, zeggen voorstanders. En dat niet alleen: "Steeds meer beveiligers zien er ook het nut van in". Bij de Chin Chin Club op de Rozengracht in Amsterdam krijgen beveiligers bodycams om de veiligheid van bezoekers en personeel te waarborgen.

Een camera op het jasje of vest van een portier, dat naar wens kan worden aangezet. De beelden belanden in een goed beveiligd computerprogramma, waar clubmanagers - en indien nodig politie - de video kunnen bestuderen. De inzet van zo'n mobiel camerasysteem, bodycams, is op dit moment nog geen gemeengoed in Amsterdam. Maar in de horeca en het beveiligingsleven zien ze tekenen dat daar de komende tijd verandering in gaat komen.

Bij de Chin Chin Club op de Rozengracht zijn ze overstag: beveiligers krijgen cams om de veiligheid van bezoekers en personeel te waarborgen. Ook zullen de beveiligers, die de club bij een extern bedrijf uit Almere inhuurt, een pak gaan dragen voor een professionelere uitstraling.

Een medewerker van de club, die anoniem wenst te blijven, vertelt dat de maatregel ook is bedoeld om het imago van de club te verbeteren. Op Google Maps schrijven meerdere bezoekers over negatieve ervaringen met het beveiligingspersoneel van de club. Recent nog deed een passant aangifte omdat beveiligers hem van de fiets zouden hebben getrokken, klappen hadden uitgedeeld en homofobe dingen naar zijn hoofd hadden geslingerd. De politie heeft de zaak inmiddels gesloten; hoewel er geen vervolging komt heeft de Chin Chin Club afscheid genomen van enkele betrokken beveiligers.

Deëscalatie

Het uitrusten van horecabeveiliging met bodycams is geen ongewone stap, vertelt Reinier Willems van ZEPCAM, een Delfts bedrijf gespecialiseerd in bodycams. "In Engeland en Australië is het al vrij normaal. Daar zie je het ook al bij apothekers en in supermarkten. Door de verhufterisering van de maatschappij is er steeds meer behoefte aan dit soort deëscalerende middelen."

Want behalve dat de draagbare camera incidenten vast kan leggen en zo bewijsmateriaal kan leveren, zorgt het ook voor een bepaalde uitstraling, vertelt Geert Sijtzema van International Security Agency (ISA). "Wij leveren veel portiers rondom het Leidseplein. Die jongens maken op een avond mee dat ze dertig keer voor rotte vis worden uitgemaakt. Helaas hoort het erbij tegenwoordig. Een agent kan nog een boete uitschrijven, maar een portier moet er kennelijk maar mee omgaan." Als uitgaanspubliek ziet dat beveiligers een camera dragen, zijn er beduidend minder incidenten, weet Sijtzema. "Omdat stappers aan de deur de camera zien en dan denken: ik moet me gedragen."

Ongewoon

Op dit moment is de inzet van bodycams in het Amsterdamse nachtleven nog niet gebruikelijk. "Vier weken geleden heb ik nog een inventarisatie gedaan bij een flink aantal clubs", zegt Eveline Doornhegge van de Amsterdamse afdeling van Koninklijke Horeca Nederland. "Dat leverde een gemengd beeld op. Je merkt dat er wel over wordt nagedacht. Zeker omdat na de coronacrisis het publiek over het algemeen soms minder aanspreekbaar is."

Sijtzema bevestigd dat de inzet van bodycams in Amsterdam nog ongewoon is. "Ik denk dat Amsterdam een beetje achterloopt wat dit betreft. Zeker als je dat vergelijkt met andere uitgaanssteden, zoals Rotterdam of Breda." Dat komt mede doordat Amsterdam op straat al veel camera's heeft hangen. "Maar daar heb je bij incidenten achter de voordeur dan weer weinig aan. Soms zie je trouwens ook dat beveiligers het zelf niet zien zitten. Omdat het invloed heeft op hoe je je werk doet en hoe je mensen aanspreekt."

Veiligheid

Terwijl ook de beveiligers veel baat kunnen hebben bij bodycams. "Als je iemand eruit moet zetten, zijn dat vaak mensen die onder invloed zijn van drank of verdovende middelen. Als die zich gaan verzetten, kunnen ze zich bezeren. Als er dan een aanklacht volgt, wordt de bezoeker 9 van de 10 keer in het gelijk gesteld", vertelt Sijtzema, die denkt dat filmmateriaal van zulke incidenten juist in het voordeel van de beveiligers kunnen spreken. "Overigens speelt dat verzet onder beveiligers niet bij de betere clubs, daar werken jongens die een goede opleiding hebben gehad. Die zien het nut er wel van in."