Schagen hangt camera's op in centrum en geeft voor de veiligheid bodycams aan boa's

Rondom de Grote Kerk in Schagen is volgens de gemeente regelmatig sprake van overlast, intimidatie, vernielingen en geweld. Zo werd in september nog zwaar vuurwerk afgestoken in het centrum. Bewoners en ondernemers voelen zich er hierdoor naar eigen zeggen niet veilig.

Veilig

De gemeente hoopt dat met de camera's en de bodycams het veiliger wordt in het centrumgebied. "Ik vind het belangrijk dat onze inwoners zich veilig voelen", zo zegt burgemeester Marjan van Kampen. "De combinatie van het voorkomen van criminaliteit en het aanpakken van daders moet Schagen veiliger maken."

Ze roept mensen op altijd een melding, of aangifte, te doen bij de politie bij overlast. "Maar ook hoop ik dat ouders met hun kinderen in gesprek gaan."

Verwijderd

De camera's op de Markt filmen enkel de openbare ruimte, beelden van panden worden afgeschermd. De bodycams gaan alleen aan als ze handmatig worden aangezet door de boa in een onveilige situatie. 'De beelden van zowel de camera's als de bodycams worden versleuteld bewaard en enkel ingezet voor opsporingsonderzoek', aldus de gemeente Schagen. 'Na 28 dagen worden de opnames automatisch verwijderd.'