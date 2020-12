Schagen zet extra handhavers in met Oud en Nieuw, Den Helder werkt met vuurwerklijn

SCHAGEN - Vuurwerk afsteken mag met deze jaarwisseling, zoals bekend, niet en om overlast te voorkomen zet de gemeente Schagen vanavond extra handhavers in die toezicht houden. Zij komen vooral naar de plekken waar bekend is dat er veel wordt afgestoken. Den Helder doet niet iets extra's: zij zet al haar hoop op een speciale vuurwerklijn.

De gemeente Schagen heeft de afgelopen tijd negentien meldingen van vuurwerkoverlast binnengekregen. "Met het oog op Oud en Nieuw hebben we extra maatregelen genomen", zegt burgemeester Marjan van Kampen. Dan gaat het vooral om de extra boa's die worden ingezet. "Als wij signalen krijgen over illegaal vuurwerk, sluiten we dit kort met de politie."

Jongerenwerk

De boa's kunnen, als het nodig is, jongeren doorverwijzen naar Bureau Halt. Van Kampen: "Dit is overigens nog niet gebeurd." De gemeente werkt sinds dit jaar ook samen met L!ink jongerenwerk. L!ink gaat op straat gesprekken aan met de jongeren en heeft tijdens de kerstvakantie en met Oud en Nieuw een aantal activiteiten georganiseerd voor de jeugd.

Den Helder geeft aan geen extra maatregelen te nemen tijdens deze jaarwisseling. "Net als andere jaren handhaven wij actief op vuurwerk én op illegale opslag", zegt woordvoerder Nies Schellinger. De gemeente heeft maandag een speciale vuurwerklijn in het leven geroepen. Hier kunnen mensen melding doen van vuurwerk of vuurwerkoverlast.

Niet gericht

Schellinger: "Op de eerste dag van de vuurwerklijn zijn tien meldingen binnengekomen. Meldingen komen vanuit alle delen van de stad. De locaties van de afsteekplekken is bij alle meldingen zo algemeen dat niet gericht opgetreden kan worden." Wel worden de meldingen nagelopen en zullen de handhavers in die gebieden vaker surveilleren.

Overigens is carbidschieten in vrijwel de gehele Noordkop ook verboden. Alleen op Texel wordt gedoogd dat onder strikte voorwaarden, en alleen door carbidschieters die bij de gemeente bekend zijn, het carbid wordt afgeschoten.