Buurtbewoners willen maatregelen na fataal waterscooterongeluk: 'Ze scheuren langs'

Ondanks het geraas van de A9 op de achtergrond ligt het zijkanaal C ruim een week na het fatale ongeluk er weer relatief rustig bij. De buurt was enorm aangeslagen nadat een 18-jarige vrouw omkwam bij een waterscooterongeluk. Zij vertellen verslaggevers van NH Nieuws dat Zijkanaal C, op de grens van Velsen-Zuid en Spaarndam een populaire plek voor jongeren met waterscooters is.

Enkele bewoners van de woonboten zijn op het moment van het dodelijke ongeluk thuis en zagen al een tijdje wat jongeren met waterscooters op het water spelen. Het wekt wat irritatie bij een van hen, maar die ergernis verdwijnt als het muisstil wordt. Het is het moment dat een 18-jarige Haarlemse verongelukt met een waterscooter, haar vriend die achterop zat raakte zwaargewond. 'Een groot verlies' "Het is een drama, verschrikkelijk", vertelt Esther Batelaan een dag na het ongeluk. De bewoners van de woonboten weten elkaar snel te vinden als de traumahelikopters en ambulances op de plaats van het ongeluk arriveren. Slachtoffer van het ongeluk is de 18-jarige Adinda uit Haarlem. Zij vaart, met haar vriend achterop, vermoedelijk tegen een dukdalf. Tientallen mensen, waaronder haar familie en vriendenkring herdenkt haar op de plek waar het gebeurde. "Dat was zo mooi, alle mensen die om Adinda geven waren bij elkaar. Dit is een heel groot verlies. Ik ben er echt kapot van", vertelt een vriendin van Adinda aan NH Nieuws. Tekst gaat verder onder artikel.

De herdenking is op een paar honderd meter afstand van de rits woonarken. Dat er wel vaker groepen jongeren met een waterscooter op zijkanaal C varen, is de omwonenden wel bekend: "Bij mooi weer zijn ze hier altijd wel te zien", vertelt een van hen. Ondanks dat je niet harder dan 20 km/u mag varen op het kanaal, scheuren zij volgens de buurtbewoners dan langs de woonboten. Tekst gaat verder onder video.

Waterscooters gaan vaak hard op plek van ongeluk - NH Nieuws

"Sommigen houden zich heel goed aan de regels, maar anderen komen soms met hele hoge snelheid langs", vertelt Esther Batelaan. Ook havenmeester Frank Segveld herkent het beeld dat wordt geschetst. "We zien ze regelmatig voorbij komen, en dat is eigenlijk al een aantal jaar. Bij de boothelling gaan ze te water met een trailer en dan scheuren ze hier wel eens langs." Waarschuwingsborden en een vaarbewijs? Of de slachtoffers van het ongeluk afgelopen zondag ook te hard gingen is niet bekend. De politie doet daar ook geen onderzoek meer naar. Wel vinden buurtbewoners dat er na het ongeluk extra maatregelen genomen moeten worden. "Ik zou wel willen dat er meer regels komen voor waterscooters en meer waarschuwingsborden", vertelt Esther. Ook havenmeester Segveld heeft er ideeën over: "Er wordt al jaren gesproken over een verplicht vaarbewijs, ik ben daar niet negatief over." De politie laat op vragen van NH Nieuws weten dat overlast van waterscooters op Zijkanaal C niet bij hen bekend is. Wel vertelt de politie dat de 23-jarige vriend van Adinda buiten levensgevaar is.