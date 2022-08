Haarlemse (18) overleden bij botsing waterscooter, passagier (23) zwaargewond in ziekenhuis

Het dodelijke slachtoffer van het ongeluk met een waterscooter bij Spaarnwoude is een 18-jarige vrouw uit Haarlem. De passagier, een 23-jarige man, werd zwaargewond naar het ziekenhuis gebracht en ligt daar nog steeds. De politie vermoedt dat de twee tegen een dukdalf zijn gevaren.

Onderzoek na het ongeluk Zijkanaal C - NieuwsFoto.nl

Dat laat de politie weten. Een dukdalf is een zware paal in het water om boten aan vast te maken. Het ongeluk gebeurde gistermiddag in het Zijkanaal C dichtbij het viaduct van de A9 op de grens tussen Velsen-Zuid en Spaarndam. De twee zaten samen op één waterscooter. Hoe het ongeluk heeft kunnen gebeuren, is nog onduidelijk. Wel zagen een aantal getuigen het ongeval vanaf de kant gebeuren, meldt de politie.

Omwonende reageert op schokkend waterscooterongeluk - NH Nieuws

Esther Batelaan woont in een woonark en heeft vanuit haar tuin zicht op de plek waar het ongeluk is gebeurd. Toen ze gisteren de sirenes hoorde heeft ze van een afstand kunnen zien hoe de hulpdiensten te werk zijn gegaan. "Ik was heel erg aangeslagen, ook omdat ik vaker gedacht heb van die waterscooters dat ze zo hard gaan en roekeloos varen. Ik heb echt wel vaker gedacht, wow, als dit eventjes verkeerd gaat, gaat het zó fout." De politie kan niet zeggen of het ongeluk is gebeurd door roekeloos gedrag.

