Vriendinnen rouwen om Adinda (18) die omkwam bij waterscooterongeluk: "Voor altijd in ons hart"

Vrienden en familie van de 18-jarige Adinda zijn in diepe rouw. De Haarlemse kwam afgelopen zondag om het leven bij een waterscooterongeluk in het Zijkanaal C, op de grens tussen Velsen-Zuid en Spaarndam. Haar vrienden kunnen het nog moeilijk bevatten. "Een paar weken geleden hebben we ook nog samen met haar vriend en die van mij met een waterscooter gevaren", vertelt haar vriendin Roxanna.

"Adinda was een mooie meid en heel slim", beschrijft Roxanna, terwijl ze voor het huis van haar overleden vriendin staat. De twee woonden in dezelfde straat, maar Adinda was op zoek naar een studentenkamer in Leiden. Daar zou ze in september gaan studeren. "Haar vriend vond dat wel jammer, omdat het zo ver weg is. Maar Adinda hield van uitdagingen."

Volgens Demi, Hester en Pip, drie andere vriendinnen van Adinda, kunnen veel mensen leren van de manier waarop zij in het leven stond. "Doe wat je zelf wil, laat een ander je niks wijs maken en leef met de dag. We hebben genoten van haar, met zo'n vriendin sta je er nooit alleen voor."

Uitwisseling

Eén van de uitdagingen die Roxanna noemt, is dat Adinda eind vorig jaar voor een paar maanden naar Amerika ging, als uitwisselingsstudent. "Ze ging helemaal alleen, zonder vriend en zonder familie. Ik zou dat nooit durven, maar zij wel. Zo was Adinda", gaat Roxanna geëmotioneerd verder.

Daar woonde ze bij Eileen en haar man Greg, in Oklahoma City, waar het nieuws van haar ongeluk ook hard aankwam. "Adinda was een genot om in ons huis te hebben en we hielden van haar", vertelt Eileen."Ze was heel intelligent en hield veel van dieren. Haar tragische dood is een groot verlies."