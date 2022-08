Amerikaanse basketbaltop en rapper Snoop Dogg onder indruk van Amstelveense Kerfalla

De 12-jarige Kerfalla Sylla uit Amstelveen kan zó goed basketballen dat hij nu al wereldberoemd is. Een video van de jongen ging viral en rapper Snoop Dogg, bekend van hits als 'Drop it like it's hot' deelde het zelfs op zijn Instagram.

NH Nieuws ontmoet de jongen samen met zijn coach Sergio Blom bij een basketbalveldje in Amstelveen. Hier trainen ze 's zomers vaak. "Ik dacht eerst dat het fake was", lacht Kerfalla. "Toen ik zelf op Instagram ging zoeken en het zag, ging ik schreeuwen. Ik ben groot fan van zijn muziek."

"Eigenlijk wilde Kerfalla niet eens basketballen", vertelt Sergio. De coach bij Millenium Basketball Club Amstelveen (MBCA) scoutte Kerfalla toen hij een basketbalclinic op zijn basisschool gaf. Dat was iets meer dan een jaar geleden.

'Leer snel'

"Hij wilde blijven voetballen. Toen heb ik zijn moeder gebeld en die zei: 'Je moet het gewoon proberen.' Nu wil hij alleen nog basketballen." Kerfalla is 1.83 meter lang. Dat is behoorlijk lang voor zijn leeftijd en komt bij de sport goed van pas. Ook is de jongen heel atletisch en kan hij volgens Sergio goed passen en schieten. "Hij heeft ook veel inzicht en leert snel", verklaart de coach Kerfalla's succes.

Inmiddels speelde de jonge basketballer al een oefenwedstrijd voor Real Madrid en kreeg hij aanbiedingen van meerdere Amerikaanse clubs. Kerfalla is ondanks zijn grote succes nog wel wat onzeker. "Ik moet hem echt veren in zijn reet steken", zegt Sergio. "Want hij denkt vaak dat anderen beter zijn."

Zijn coach twijfelt er in ieder geval niet aan of Kerfalla ooit zijn grote droom om te spelen in de meest prestigieuze basketbalcompetitie, de Amerikaanse NBA, waar zal maken. Maar hij denkt dat hij eerst beter af is in de Europese competitie. Voorlopig inspireert Kerfalla nog even de Amstelveense basketbaljeugd. Ook vandaag ziet een aantal jonge jongens hun voorbeeld door de lucht vliegen, voordat hij de bal met een enorme kracht in de basket dunkt.