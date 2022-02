Jasper (21) heeft nu al zijn eigen basketbalclub: "Dit is m'n kindje"

Studeren alleen is niet genoeg voor de 21-jarige Jasper Steur. De Bussumer is nu al ruim een jaar voorzitter van zijn eigen basketbalclub. "Ik heb altijd in Huizen gebasketbald en dacht: waarom kan dat niet gewoon in Bussum?", vertelt Jasper.

"Ik ben zo trots, dit is een soort van mijn kindje hè", vertelt Jasper lachend. "Volgens mij ben ik de jongste voorzitter van Nederland. Maar als er iemand jonger is, kom ik graag met hem of haar in contact."

Jasper basketbalt al sinds zijn elfde, maar een zware blessure aan zijn enkelbanden is uiteindelijk de aanleiding om aan zijn droom te beginnen. "Ik had beide enkelbanden afgescheurd en toen dacht ik: 'waarom begin ik niet iets dichterbij?'. Voor mijzelf en voor de mensen in de buurt."

Quick Lions

En na hard werken waren de Bussumse 'Quick Lions' een feit. "Met een vriend kwam ik op die naam", lacht hij. Hij trommelde meerdere vrienden op om de club in 't Gooi een succes te maken. "Volgend jaar hebben we zes teams rondlopen. Ik vind het prachtig dat kids in Bussum nu gewoon hier kunnen basketballen."