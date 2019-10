Rapper Snoop Dogg viert jubileum met concert in Amsterdamse Ziggo Dome

AMSTERDAM - Rapper Snoop Dogg viert zijn 25-jarige jubileum onder meer in de Ziggo Dome. Op 7 april 2020 staat hij daar op het podium.

De show is onderdeel van Snoop Dogg's I Wanna Thank Me Tour, een verwijzing naar het zeventiende album van de rapper.

Vrienden

De raplegende (47) nodigt ter ere van zijn jubileum een aantal vrienden uit. Zo krijgt hij ondersteuning van Warren G, Tha Dogg Pound, RJmrLA, Obie Trice en D12.

Wie hits als Who Am I What's My Name of Doggy Dogg World een keer live wil horen, kan vanaf komende maandag 14 oktober kaarten voor het optreden bestellen. De kaartverkoop start dan om 10.00 uur.

Coffeeshop

Het is niet de eerste keer dat Snoop Dogg tijd doorbrengt in Amsterdam. Dat deed hij niet alleen voor optredens, zo bezocht hij onder meer coffeeshop The Bulldog.