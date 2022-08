Noodpompen in Muiden blijven nog even aan, ondanks de regenbuien

De noodpompen zijn dinsdag aangezet om schade aan Gooise natuur- en landbouwgebieden te voorkomen. Vanwege de droogte staat het Markermeer lager dan normaal, komt er minder zoet water en veel meer zout en nutriëntenrijk water via de Vecht deze gebieden in.

Het zoute water is slecht voor de landbouw in 't Gooi. Het veroorzaakt namelijk verzilting op de polders. Het nutriëntenrijke water zorgt ervoor dat algen sneller gaan groeien op Gooise natuurgebieden als het Naardermeer, de Spiegelglas en de Ankeveense Plassen. Het tekort aan zoet water is ook niet goed voor de flora en fauna van het gebied.

Regenbuien

De noodpompen moeten dus een handje helpen om dit te voorkomen en staan aan totdat de droogte voorbij is. Maar de dag nadat de pompen aan werden gezet, begon het te regenen. Het Waterschap laat weten dat, ondanks deze buien, het nog nodig is om de pompen aan te laten staan.

"Het waren vooral plaatselijke buien. Deze zijn bij lange na niet genoeg om een einde te maken aan de droge periode", legt de woordvoerder van het Waterschap uit. "Als wij nu ook naar de weersverwachtingen kijken, zien wij weer een periode met veel droogte aankomen." De pompen lijken dus nog voor langere tijd aan te blijven staan.

Bekijk hieronder de reportage over de noodpompen die voor het eerst aan worden gezet.