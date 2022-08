Noodpompen tegen droogte bij Muiderslot gaan aan

Na in elkaar gezet te zijn in Rotterdam en Amsterdam worden de noodpompen na een kleine vertraging bij de dam Stenen Beer gezet. "Zulke grote pompen zijn uniek in Nederland", zegt projectleider Floris Licht.

Deze pompen moeten de natuurgebieden het Naardermeer, de Spiegelplas en de Ankeveense Plassen voorzien van zoet water vanuit het Markermeer. Vanwege de droogte staat het Markermeer namelijk lager en komt er te weinig zoet water en te veel zout en nutriëntrijk water deze gebieden in. Dat heeft vervelende gevolgen voor natuur en landbouw.

Afgesloten vaarroutes

Een nadeel van het plaatsen van de machines is dat het tijdelijk niet meer mogelijk is om via de Naardertrekvaart tussen Naarden en Muiden te varen of in de vaart te zwemmen. Dit vanwege de stroming die de pompen veroorzaken. Daarbij komt dat de pompen blijven staan totdat de droogte voorbij is, dus tot wanneer de vaart gesloten is, blijft koffiedik kijken.

Ook is sinds dinsdag 2 augustus de Muidertrekvaart afgesloten met een tijdelijke damwand. Dit om de Gooise plassen te beschermen tegen zout water dat vanuit het Amsterdam-Rijnkanaal richting de natuurgebieden stroomt.

Zoute tong

"Dat noemen we de zoute tong. Normaal gesproken krijgt het zoute water genoeg tegendruk van het zoete water van de rivieren. Maar door de droogte is die tegendruk minder en komt deze tong verder. Daarom hebben we de damwand neergezet", legt de woordvoerder van het Waterschap uit. "Als het zoute water de natuurgebieden bereikt is dat namelijk slecht voor vissen en planten." Door deze maatregelen kunnen kleine bootjes ook niet meer varen tussen Muiden en het Amsterdam-Rijnkanaal.

Vanwege deze maatregelen adviseert het waterschap om te varen via de Vecht. Maar ook hier zullen de pompen een sterke stroming veroorzaken, waarvoor gewaarschuwd wordt.