Geen ideaal plaatje bij AZ, wel is Des Kunst een ervaring rijker in Zweden

Onderweg in de bus naar de volgende uitwedstrijd vertelt Des Kunst over zijn belevenissen in Zweden. De oud-AZ'er is bezig aan zijn tweede seizoen bij Varberg, de nummer twaalf op het hoogste niveau. "Sinds dit seizoen voel ik me thuis."

Des Kunst in actie voor zijn Zweedse club Varberg - Pro Shots

"Het is vier uur rijden naar tegenstander Degerfors", aldus Des Kunst tegenover NH Sport. "We vertrekken bij uitwedstrijden meestal een dag eerder. Al kostte de vorige uitwedstrijd tegen Sundsvall alleen al twee reisdagen." Kunst verliet AZ in de zomer van 2021. Een raar moment voor de technische aanvaller, want hij speelde bijna z'n leven voor de Alkmaarse club. "Ik ging weg uit m'n vertrouwde omgeving waar ik iedereen kende. Gelukkig vertrok ik samen met m'n vriendin naar Zweden." Vechtvoetbal "In het begin moest ik erg wennen bij Varberg. Niet alleen vanwege de taal en cultuur, maar ook de manier van voetballen. Ik ben toch meer een sierlijke voetballer en hier spelen ze meer vechtvoetbal. De lange bal richting de spitsen en dan anticiperen op de tweede bal. Hier krijg ik soms een stijve nek van de lange ballen." Bij de Alkmaarders stond Kunst regelmatig in de spits, maar bij zijn Zweedse club wordt hij vooral gebruikt als aanvallende middenvelder en linksbuiten. "Het is nu mijn tweede seizoen bij Varberg en dat gaat al veel beter. Ik merk dat ik vrij in m'n hoofd ben. Het kost denk ik even tijd als je op een nieuwe plek bent." De Zweedse competitie is zeventien wedstrijden onderweg en Varberg staat twaalfde. Kunst staat regelmatig in de basis, alleen leidde dat nog niet tot een treffer. "Als je kijkt naar mijn statistieken, dan denk je het gaat voor geen meter. Al ben ik wel vaak dicht bij een doelpunt geweest. Alleen zaten de paal en lat in de weg. Bovendien zijn wij niet de grootste club in de competitie en krijgen wij niet zoveel kansen. Dat maakt het ook niet makkelijk." Zondag speelt Kunst met Varberg tegen Degerfors, en dat is nummer veertien van de ranglijst. Tekst loopt door onder de foto.

Pro Shots/Toon Dompeling

"AZ volg ik nog steeds op de voet. Het blijft toch wel mijn club en dat zal altijd zo blijven. Mijn doel is om ooit terug te keren in Alkmaar. Misschien over een paar jaar of anders aan het eind van mijn carrière. Er leiden immers meerdere wegen naar Rome." Vertelt Kunst lachend als hij een cliché er uitgooit. "Dit moet je wel in het artikel zetten hoor." Owen Wijndal "Uiteraard vind ik het jammer dat ik geen minuten heb mogen spelen in de hoofdmacht van AZ. Als je in de jeugd zit, dan droom je daarvan. Al wordt elk jaar wel duidelijk gemaakt dat er slechts één of twee spelers AZ 1 halen." Kunst zat één keer op de bank, dat was onder trainer Arne Slot. Wedstrijden speelde de 22-jarige IJmuidenaar vooral in Jong AZ. "Ik heb altijd samengespeeld in de jeugd met Owen Wijndal. Het is harstikke mooi om te zien hoe hij het nu doet. Dat is eigenlijk het ideale plaatje, alleen is dat niet voor iedere voetballer weggelegd."