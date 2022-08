Prima seizoenstart voor Jong AZ na winst op Helmond Sport

Kort in de tweede helft was het weer Kaars die gevaarlijk werd. Dat deed hij met een fantastische omhaal, maar Westerveld wist knap te redden. Uit de omschakeling maakte Damienus Reverson met een mooi wippertje de 2-1 voor Jong AZ.

De beginfase was voor Jong AZ. Het was dan ook Soulyman Allouch die de score opende voor de Alkmaarders. Daarna werd Helmond Sport wat sterker. Dit leverde de gelijkmaker op. Martijn Kaars was de doelpuntenmaker. De voormalig Volendam-speler lobte de bal prachtig over Westerveld heen.

In de slotfase van de wedstrijd voerde Helmond Sport de druk op. Toch was het Jong AZ dat de wedstrijd wist te beslissen. In de 89e minuut was het verdediger Robin Lathouwers die wist te scoren. En zo staat Jong AZ op de tweede plaats in de eerste divisie met zes punten uit twee wedstrijden.

Opstelling Jong AZ: Westerveld; Lathouwers, Goes, Dekker (Stam/82), Engel; Koopmeiners (Schouten/46), Griffith, Buurmeester; Reverson (Poku/82), De Jong (Koster/90+1), Allouch (Daal/71)